Съедят, не дождавшись мяса: все будут спрашивать хитрый рецепт картофеля к шашлыку

Лучший гарнир к жареному на гриле мясу

Многие уже открыли сезон шашлыка, а кто-то только готовится. Но для удачного и вкусного отдыха недостаточно просто вкусно пожарить на огне мясо. Пора вооружиться невероятными секретами приготовления замечательного гарнира к шашлыку.

Лучше всего запеченное мясо с корочкой идет с картошкой, которая также приготовлена на мангале. На портале "Главред" поделились невероятным секретом приготовления картофеля с салом на огне.

Ингредиенты:

10-20 одинаковых небольших картофелин

сало

соль

специи по вкусу

Способ приготовления:

Тщательно промываем картофель. Если клубни очень велики, то их нужно разрезать на две равные части. Нарезаем на кусочки сало. Лучше выбрать то, что имеет мясные прожилки. Чередуя, нанизываем на шампуры картофель и сало. После этого на картофеле нужно сделать надрезы – разрезать вплоть до самого шампура с обеих сторон. К разрезанному картофелю добавляем соль и специи. Лучше всего – втереть их в картофель. Теперь даем блюду постоять 15-20 минут. За это время картофель пустит сок и лучше просолится. Такой картофель жарим на хорошо раскаленном мангале. Не забывайте постоянно переворачивать шампуры, чтобы картофель не подгорел. Готовность проверяем вилкой.

Картошка получается сочная, нежная и с ароматом дымка. Также приготовьте к шашлыку вкусный творожный соус.