Съедят, не дождавшись мяса: все будут спрашивать хитрый рецепт картофеля к шашлыку
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Лучший гарнир к жареному на гриле мясу
Многие уже открыли сезон шашлыка, а кто-то только готовится. Но для удачного и вкусного отдыха недостаточно просто вкусно пожарить на огне мясо. Пора вооружиться невероятными секретами приготовления замечательного гарнира к шашлыку.
Лучше всего запеченное мясо с корочкой идет с картошкой, которая также приготовлена на мангале. На портале "Главред" поделились невероятным секретом приготовления картофеля с салом на огне.
Ингредиенты:
- 10-20 одинаковых небольших картофелин
- сало
- соль
- специи по вкусу
Способ приготовления:
- Тщательно промываем картофель. Если клубни очень велики, то их нужно разрезать на две равные части.
- Нарезаем на кусочки сало. Лучше выбрать то, что имеет мясные прожилки.
- Чередуя, нанизываем на шампуры картофель и сало. После этого на картофеле нужно сделать надрезы – разрезать вплоть до самого шампура с обеих сторон.
- К разрезанному картофелю добавляем соль и специи. Лучше всего – втереть их в картофель. Теперь даем блюду постоять 15-20 минут. За это время картофель пустит сок и лучше просолится.
- Такой картофель жарим на хорошо раскаленном мангале. Не забывайте постоянно переворачивать шампуры, чтобы картофель не подгорел. Готовность проверяем вилкой.
Картошка получается сочная, нежная и с ароматом дымка. Также приготовьте к шашлыку вкусный творожный соус.