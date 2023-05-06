Жодного борошна і довгої метушні на кухні: рецепт шоколадно-бананових панкейків

Заради такого сніданку точно варто прокидатися вранці

Панкейки – це випічка, поширена в Америці, і її там дуже люблять. Панкейки можна назвати "золотою серединою" між звичайними млинцями та оладками.

Звичайно, існує безліч рецептів приготування панкейків. Сьогодні ми готуватимемо десерт без борошна за рецептом Рixelinform. Банани нададуть їм ніжну вологу текстуру та приємний фруктовий аромат. Приготувати панкейки не важко навіть кулінару-початківцю, все, що для цього потрібно — перемішати тісто блендером і приготувати їх на сковороді.

Як приготувати шоколадно-бананові панкейки

Інгредієнти:

стиглі банани – 2 штуки;

яйця – 2 штуки;

вівсяні пластівці – 50 г;

розпушувач – ¹⁄₂ ч. ложки;

какао-порошок – 2 ст. ложки;

ванілін, сіль – по 1 щіпці.

Спосіб приготування:

Збийте всі інгредієнти блендером так, щоб вийшла однорідна маса. Дайте тесту настоятися 10-20 хвилин. За цей час воно трохи загусне. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Викладіть тісто млинцями на сковороду. Після того, як одна сторона панкейка зарум’янилася, переверніть для обсмажування на іншу.

"Телеграф" ділився рецептом класичних американських панкейків. Він настільки простий, що з приготуванням упорається навіть дитина.