Никакой муки и долгой возни на кухне: рецепт шоколадно-банановых панкейков
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Ради такого завтрака точно стоит просыпаться по утрам
Панкейки – это выпечка, которая распространена в Америке, и ее там очень любят. Панкейки можно назвать "золотой серединой" между обычными блинами и оладьями.
Конечно, существует множество рецептов приготовления панкейков. Сегодня мы будем готовить десерт без муки по рецепту Рixelinform. Бананы придадут им нежную влажную текстуру и приятный фруктовый аромат. Приготовить панкейки не трудно даже начинающему кулинару, все, что для этого нужно – перемешать тесто блендером и приготовить их на сковороде.
Как приготовить шоколадно-банановые панкейки
Ингредиенты:
- спелые бананы – 2 штуки;
- яйца – 2 штуки;
- овсяные хлопья – 50 г;
- разрыхлитель – ¹⁄₂ ч. ложки;
- какао-порошок – 2 ст. ложки;
- ванилин, соль – по 1 щепотке.
Способ приготовления:
- Взбейте все ингредиенты блендером так, чтобы получилась однородная масса.
- Дайте тесту настояться 10-20 минут. За это время оно немного загустеет.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне.
- Выложите тесто блинами на сковороду. После того как одна сторона панкейка зарумянилась, переверните для обжаривания на другую.
"Телеграф" делился рецептом классических американских панкейков. Он настолько прост, что с приготовлением справится даже ребенок.