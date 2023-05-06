Никакой муки и долгой возни на кухне: рецепт шоколадно-банановых панкейков

Ради такого завтрака точно стоит просыпаться по утрам

Панкейки – это выпечка, которая распространена в Америке, и ее там очень любят. Панкейки можно назвать "золотой серединой" между обычными блинами и оладьями.

Конечно, существует множество рецептов приготовления панкейков. Сегодня мы будем готовить десерт без муки по рецепту Рixelinform. Бананы придадут им нежную влажную текстуру и приятный фруктовый аромат. Приготовить панкейки не трудно даже начинающему кулинару, все, что для этого нужно – перемешать тесто блендером и приготовить их на сковороде.

Как приготовить шоколадно-банановые панкейки

Ингредиенты:

спелые бананы – 2 штуки;

яйца – 2 штуки;

овсяные хлопья – 50 г;

разрыхлитель – ¹⁄₂ ч. ложки;

какао-порошок – 2 ст. ложки;

ванилин, соль – по 1 щепотке.

Способ приготовления:

Взбейте все ингредиенты блендером так, чтобы получилась однородная масса. Дайте тесту настояться 10-20 минут. За это время оно немного загустеет. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выложите тесто блинами на сковороду. После того как одна сторона панкейка зарумянилась, переверните для обжаривания на другую.

"Телеграф" делился рецептом классических американских панкейков. Он настолько прост, что с приготовлением справится даже ребенок.