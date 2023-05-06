Хек буде смачнішим за червону рибу: перед таким рецептом ніхто не встоїть

Ви більше не захочете їсти рибу по-іншому

Якщо говорити про користь нашого здоров’я та організму, то не можна ігнорувати, що у рибних стравах багато білка, вітамінів та корисних мікроелементів. Деякі компоненти, які у рибі, людині просто життєво необхідні.

Чи можна приготувати бюджетні варіанти риби так, щоб вони за смаком затьмарили дорого лосося? З рецептом Ukr.Media — так. Але будьте обережні: готувати рибу таким чином ви станете завжди.

Як приготувати запечений хек

Інгредієнти:

хек — 1,5-1,6 кг;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

лаваш — для подачі на стіл.

Для маринування:

сіль та мелений перець – на свій смак;

приправи для риби – 1 ч. л;

сухий часник – 1 ч. л;

паприка – 1 ч.. л;

олія рослинна — 2-3 ст. л.

Для кляру:

яйця – 2-3 шт.

зелень – на свій смак;

зерна гірчиці – 1 ч.л;

майонез – 2-3 ст.;

борошно, панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

Нарізаємо рибу порційними шматками та прибираємо плавці. Перекладаємо хека у відповідну місткість одним шаром. Солимо, перчимо, рівномірно розподіляємо по поверхні приправу, часник та паприку, виливаємо цівкою масло. Потім злегка втираємо спеції в рибу з обох боків. Залишаємо маринуватися на 30 хвилин. У відповідній місткості з’єднуємо яйця, зелень, гірчицю та майонез і перемішуємо до однорідності. В окремій тарілці змішуємо борошно з панірувальними сухарями в рівних кількостях. Обмочуємо шматочки хеку в борошняній суміші. Потім щедро занурюємо у кляр. Злегка змочуємо водою лист пергаменту та укладаємо на лист, потім змащуємо пергамент олією. Перекладаємо підготовлену рибу на лист і відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 30-35 хвилин. Нарізаємо цибулю півкільцями, обсмажуємо на олії до прозорості, солимо і перчимо до смаку. Застилаємо тарілку лавашем у кілька шарів. Зверху формуємо подушку цибулі. Дістаємо з духовки рибу, перекладаємо на цибулю, за бажанням посипаємо зеленню, а потім подаємо на стіл.

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