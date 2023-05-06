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Хек буде смачнішим за червону рибу: перед таким рецептом ніхто не встоїть

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Приголомшливий запечений хек
Приголомшливий запечений хек. Фото iamchef.com.ua

Ви більше не захочете їсти рибу по-іншому

Якщо говорити про користь нашого здоров’я та організму, то не можна ігнорувати, що у рибних стравах багато білка, вітамінів та корисних мікроелементів. Деякі компоненти, які у рибі, людині просто життєво необхідні.

Чи можна приготувати бюджетні варіанти риби так, щоб вони за смаком затьмарили дорого лосося? З рецептом Ukr.Media — так. Але будьте обережні: готувати рибу таким чином ви станете завжди.

Як приготувати запечений хек

Інгредієнти:

  • хек — 1,5-1,6 кг;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • лаваш — для подачі на стіл.

Для маринування:

  • сіль та мелений перець – на свій смак;
  • приправи для риби – 1 ч. л;
  • сухий часник – 1 ч. л;
  • паприка – 1 ч.. л;
  • олія рослинна — 2-3 ст. л.

Для кляру:

  • яйця – 2-3 шт.
  • зелень – на свій смак;
  • зерна гірчиці – 1 ч.л;
  • майонез – 2-3 ст.;
  • борошно, панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо рибу порційними шматками та прибираємо плавці. Перекладаємо хека у відповідну місткість одним шаром.
  2. Солимо, перчимо, рівномірно розподіляємо по поверхні приправу, часник та паприку, виливаємо цівкою масло. Потім злегка втираємо спеції в рибу з обох боків. Залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
  3. У відповідній місткості з’єднуємо яйця, зелень, гірчицю та майонез і перемішуємо до однорідності.
  4. В окремій тарілці змішуємо борошно з панірувальними сухарями в рівних кількостях. Обмочуємо шматочки хеку в борошняній суміші. Потім щедро занурюємо у кляр.
  5. Злегка змочуємо водою лист пергаменту та укладаємо на лист, потім змащуємо пергамент олією. Перекладаємо підготовлену рибу на лист і відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 30-35 хвилин.
  6. Нарізаємо цибулю півкільцями, обсмажуємо на олії до прозорості, солимо і перчимо до смаку.
  7. Застилаємо тарілку лавашем у кілька шарів. Зверху формуємо подушку цибулі. Дістаємо з духовки рибу, перекладаємо на цибулю, за бажанням посипаємо зеленню, а потім подаємо на стіл.

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#Рецепт #Риба #Хек #Готуємо вдома