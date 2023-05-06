Хек буде смачнішим за червону рибу: перед таким рецептом ніхто не встоїть
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Ви більше не захочете їсти рибу по-іншому
Якщо говорити про користь нашого здоров’я та організму, то не можна ігнорувати, що у рибних стравах багато білка, вітамінів та корисних мікроелементів. Деякі компоненти, які у рибі, людині просто життєво необхідні.
Чи можна приготувати бюджетні варіанти риби так, щоб вони за смаком затьмарили дорого лосося? З рецептом Ukr.Media — так. Але будьте обережні: готувати рибу таким чином ви станете завжди.
Як приготувати запечений хек
Інгредієнти:
- хек — 1,5-1,6 кг;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- лаваш — для подачі на стіл.
Для маринування:
- сіль та мелений перець – на свій смак;
- приправи для риби – 1 ч. л;
- сухий часник – 1 ч. л;
- паприка – 1 ч.. л;
- олія рослинна — 2-3 ст. л.
Для кляру:
- яйця – 2-3 шт.
- зелень – на свій смак;
- зерна гірчиці – 1 ч.л;
- майонез – 2-3 ст.;
- борошно, панірувальні сухарі.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо рибу порційними шматками та прибираємо плавці. Перекладаємо хека у відповідну місткість одним шаром.
- Солимо, перчимо, рівномірно розподіляємо по поверхні приправу, часник та паприку, виливаємо цівкою масло. Потім злегка втираємо спеції в рибу з обох боків. Залишаємо маринуватися на 30 хвилин.
- У відповідній місткості з’єднуємо яйця, зелень, гірчицю та майонез і перемішуємо до однорідності.
- В окремій тарілці змішуємо борошно з панірувальними сухарями в рівних кількостях. Обмочуємо шматочки хеку в борошняній суміші. Потім щедро занурюємо у кляр.
- Злегка змочуємо водою лист пергаменту та укладаємо на лист, потім змащуємо пергамент олією. Перекладаємо підготовлену рибу на лист і відправляємо в розігріту до 180°С духовку на 30-35 хвилин.
- Нарізаємо цибулю півкільцями, обсмажуємо на олії до прозорості, солимо і перчимо до смаку.
- Застилаємо тарілку лавашем у кілька шарів. Зверху формуємо подушку цибулі. Дістаємо з духовки рибу, перекладаємо на цибулю, за бажанням посипаємо зеленню, а потім подаємо на стіл.
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