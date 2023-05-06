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Хек будет вкуснее красной рыбы: перед таким рецептом никто не устоит

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Потрясающей запеченный хек
Потрясающей запеченный хек. Фото iamchef.com.ua

Вы больше не захотите кушать рыбу по-другому

Если говорить о пользе нашего здоровья и организма, то нельзя игнорировать, что в рыбных блюдах много белка, витаминов и полезных микроэлементов. Некоторые компоненты, содержащиеся в рыбе, человеку просто жизненно необходимы.

Можно ли приготовить бюджетные варианты рыбы так, чтобы они по вкусу затмили дорого лосося? С рецептом Ukr.Media — да. Но будьте осторожны: готовить рыбу таким образом вы станете всегда

Как приготовить запеченного хека

Ингредиенты:

  • хек — 1,5-1,6 кг;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • лаваш – для подачи на стол.

Для маринования:

  • соль и молотый перец – по своему вкусу;
  • приправа для рыбы – 1 ч. л;
  • сухой чеснок – 1 ч. л;
  • паприка – 1 ч. л;
  • масло растительное – 2-3 ст. л.

Для кляра:

  • яйца – 2-3 шт.;
  • зелень – по своему вкусу;
  • зерна горчицы – 1 ч.л;
  • майонез – 2-3 ст.л;
  • мука, панировочные сухари.

Способ приготовления:

  1. Нарезаем рыбу порционными кусками и убираем плавники. Перекладываем хека в соответствующую емкость одним слоем.
  2. Солим, перчим, равномерно распределяем по поверхности приправу, чеснок и паприку, выливаем струйкой масло. Затем слегка втираем специи в рыбу с обеих сторон. Оставляем мариноваться на 30 минут.
  3. В подходящей емкости соединяем яйца, зелень, горчицу и майонез и перемешиваем до однородности.
  4. В отдельной тарелке смешиваем муку с панировочными сухарями в равных количествах. Обмакиваем кусочки хека в мучной смеси. Затем щедро погружаем в кляр.
  5. Слегка смачиваем водой лист пергамента и укладываем на противень, затем смазываем пергамент растительным маслом. Перекладываем подготовленную рыбу на противень и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30-35 минут.
  6. Нарезаем лук полукольцами, обжариваем на растительном масле до прозрачности, солим и перчим по вкусу.
  7. Застилаем тарелку лавашем в несколько слоев. Сверху формируем подушку лука. Достаем из духовки рыбу, перекладываем на лук, по желанию посыпаем зеленью, а затем подаем на стол.

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#Рецепт #Рыба #Хек #Готовим дома