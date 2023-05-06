Хек будет вкуснее красной рыбы: перед таким рецептом никто не устоит

Вы больше не захотите кушать рыбу по-другому

Если говорить о пользе нашего здоровья и организма, то нельзя игнорировать, что в рыбных блюдах много белка, витаминов и полезных микроэлементов. Некоторые компоненты, содержащиеся в рыбе, человеку просто жизненно необходимы.

Можно ли приготовить бюджетные варианты рыбы так, чтобы они по вкусу затмили дорого лосося? С рецептом Ukr.Media — да. Но будьте осторожны: готовить рыбу таким образом вы станете всегда

Как приготовить запеченного хека

Ингредиенты:

хек — 1,5-1,6 кг;

лук репчатый — 2 шт.;

лаваш – для подачи на стол.

Для маринования:

соль и молотый перец – по своему вкусу;

приправа для рыбы – 1 ч. л;

сухой чеснок – 1 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

масло растительное – 2-3 ст. л.

Для кляра:

яйца – 2-3 шт.;

зелень – по своему вкусу;

зерна горчицы – 1 ч.л;

майонез – 2-3 ст.л;

мука, панировочные сухари.

Способ приготовления:

Нарезаем рыбу порционными кусками и убираем плавники. Перекладываем хека в соответствующую емкость одним слоем. Солим, перчим, равномерно распределяем по поверхности приправу, чеснок и паприку, выливаем струйкой масло. Затем слегка втираем специи в рыбу с обеих сторон. Оставляем мариноваться на 30 минут. В подходящей емкости соединяем яйца, зелень, горчицу и майонез и перемешиваем до однородности. В отдельной тарелке смешиваем муку с панировочными сухарями в равных количествах. Обмакиваем кусочки хека в мучной смеси. Затем щедро погружаем в кляр. Слегка смачиваем водой лист пергамента и укладываем на противень, затем смазываем пергамент растительным маслом. Перекладываем подготовленную рыбу на противень и отправляем в разогретую до 180°С духовку на 30-35 минут. Нарезаем лук полукольцами, обжариваем на растительном масле до прозрачности, солим и перчим по вкусу. Застилаем тарелку лавашем в несколько слоев. Сверху формируем подушку лука. Достаем из духовки рыбу, перекладываем на лук, по желанию посыпаем зеленью, а затем подаем на стол.

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