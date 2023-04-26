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Норвежские хозяйки чистят сельдь за пару минут: хитрость, которая облегчит вам жизнь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Чистка селедки может перестать быть каторгой
Чистка селедки может перестать быть каторгой. Фото vazhnoznat.com

Чистка рыбы может быть быстрой и без возни

Без рыбы и морепродуктов не составить сбалансированный рацион. Если регулярно съедать по несколько кусков сельди, можно насытить свой организм ценными веществами. Рыба обладает богатым и разнообразным составом, который делает ее незаменимым продуктом для правильного питания.

Несмотря на это, многих отпугивает чистка рыбы, ведь это процесс хлопотный и не очень приятный. Сегодня мы с Vazhnoznat расскажем, как почистить сельдь быстро и без возни. Именно таким способом пользуются норвежские хозяйки — жёны рыбаков.

Как быстро почистить сельдь

Чтобы без особых усилий почистить сельдь, вам будут нужны разделочная доска, острый нож, бумажные полотенца и пинцет. Доску для разделки рыбы лучше брать пластиковую, а не деревянную — ее легче очистить и она не так сильно впитывает запахи.

Для начала вам необходимо промыть рыбу под проточной водой, удалить голову и внутренние органы. После этого снова промойте тушку, сделайте надрез и уберите плавник. В месте надреза подденьте шкурку рыбы пинцетом и стяните ее одним движением.

Теперь отделите филе от кости. Возьмите селедку за хвост одной рукой, а другой оторвите филе от ребер. Придерживая двумя пальцами позвоночник, отделите оставшуюся часть филе.

Из сельди можно приготовить потрясающую закуску. Вам для этого нужно будет только молоко и немного времени.

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#Селедка #Лайфхак #Сельдь