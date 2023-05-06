Більше не доведеться ходити до магазину: як приготувати ванільний цукор удома

Ванільний цукор в домашніх умовах — це легко і просто

Ванільний цукор — популярний інгредієнт для улюбленої випічки. Найчастіше ванільний цукор додають у тісто, але його також можна використовувати для посипання тортів, пирогів і, звичайно ж, печива. Він — чудовий додаток до домашньої глазурі та збитих вершків. Ванільним цукром також посипають свіжі фрукти або додають його до кави.

Хоча попередньо розфасований ванільний цукор може бути зручним, багато кулінарів наполягають на тому, що домашній ванільний цукор ароматніший і смачніший, ніж магазинний продукт. Саме його ми з вами за рецептом Shuba сьогодні приготуємо.

Як приготувати ванільний цукор

Інгредієнти:

цукор — 900 г;

ваніль, стручок — 1 шт.

Спосіб приготування:

Перекладіть цукор у велику місткість із кришкою. Розріжте стручок ванілі вздовж і покладіть у банку з цукром. Протягніть його глибше в цукор для рівномірного розподілу аромату. Щільно закрийте кришкою та залиште банку в прохолодному місці на кілька тижнів. Струшуйте банку кожні кілька днів, щоб рівномірно розподілити аромат ванілі. Зберігайте цукор разом зі стручком.

Для того, щоб природний ванільний аромат повністю просочив цукор, потрібно приблизно 2-3 тижні. Якщо цукор зберігається сухим у герметичній тарі, термін його зберігання є надзвичайно довгим. У вас завжди буде під рукою ванільний цукор, якщо час від часу досипати цукровий пісок у місткість. Стручок ванілі віддаватиме свій аромат новим порціям цукру.

Використовуйте 1 столову ложку домашнього ванільного цукру на кожну упаковку за рецептом улюбленої випічки. Приємного вам апетиту!