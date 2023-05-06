Больше не придется ходить в магазин: как приготовить ванильный сахар дома
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Ванильный сахар в домашних условиях — это легко и просто
Ванильный сахар — популярный ингредиент для любимой выпечки. Чаще всего ванильный сахар добавляют в тесто, но его также можно использовать для посыпки тортов, пирогов и, конечно же, печенья. Он — прекрасное дополнение к домашней глазури и взбитым сливкам. Ванильным сахаром также посыпают свежие фрукты или добавляют его в кофе.
Хотя предварительно расфасованный ванильный сахар может быть удобным, многие кулинары настаивают на том, что домашний ванильный сахар более ароматный и вкусный, чем магазинный продукт. Именно его мы с вами по рецепту Shuba сегодня и приготовим.
Как приготовить ванильный сахар
Ингредиенты:
- сахар — 900 г;
- ваниль, стручок — 1 шт.
Способ приготовления:
- Переложите сахар в большую емкость с крышкой.
- Разрежьте стручок ванили вдоль и положите в банку с сахаром. Протяните его глубже в сахар для равномерного распределения аромата.
- Плотно закройте крышкой и оставьте банку в прохладном месте на несколько недель.
- Встряхивайте банку каждые несколько дней, чтобы равномерно распределить аромат ванили.
- Храните сахар вместе со стручком.
Для того чтобы природный ванильный аромат полностью пропитал сахар, нужно примерно 2-3 недели. Если сахар сохраняется сухим в герметичной таре, срок его хранения чрезвычайно долгий. У вас всегда будет под рукой ванильный сахар, если время от времени досыпать сахарный песок в емкость. Стручок ванили будет отдавать свой аромат новым порциям сахара.
Используйте 1 столовую ложку домашнего ванильного сахара на каждую упаковку по рецепту любимой выпечки. Приятного вам аппетита!