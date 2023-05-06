Больше не придется ходить в магазин: как приготовить ванильный сахар дома

Ванильный сахар в домашних условиях — это легко и просто

Ванильный сахар — популярный ингредиент для любимой выпечки. Чаще всего ванильный сахар добавляют в тесто, но его также можно использовать для посыпки тортов, пирогов и, конечно же, печенья. Он — прекрасное дополнение к домашней глазури и взбитым сливкам. Ванильным сахаром также посыпают свежие фрукты или добавляют его в кофе.

Хотя предварительно расфасованный ванильный сахар может быть удобным, многие кулинары настаивают на том, что домашний ванильный сахар более ароматный и вкусный, чем магазинный продукт. Именно его мы с вами по рецепту Shuba сегодня и приготовим.

Как приготовить ванильный сахар

Ингредиенты:

сахар — 900 г;

ваниль, стручок — 1 шт.

Способ приготовления:

Переложите сахар в большую емкость с крышкой. Разрежьте стручок ванили вдоль и положите в банку с сахаром. Протяните его глубже в сахар для равномерного распределения аромата. Плотно закройте крышкой и оставьте банку в прохладном месте на несколько недель. Встряхивайте банку каждые несколько дней, чтобы равномерно распределить аромат ванили. Храните сахар вместе со стручком.

Для того чтобы природный ванильный аромат полностью пропитал сахар, нужно примерно 2-3 недели. Если сахар сохраняется сухим в герметичной таре, срок его хранения чрезвычайно долгий. У вас всегда будет под рукой ванильный сахар, если время от времени досыпать сахарный песок в емкость. Стручок ванили будет отдавать свой аромат новым порциям сахара.

Используйте 1 столовую ложку домашнего ванильного сахара на каждую упаковку по рецепту любимой выпечки. Приятного вам аппетита!