Весняний настрій на кухні: готуємо крем-суп з редиски
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Півгодини — і корисна страва готова
Якщо ви хочете приготувати смачну, ситну та дуже просту страву, ідеальним варіантом буде смачний крем-суп. Готувати їх можна із сезонних овочів, на смачному бульйоні, з куркумою, плавленим сиром та сухарями.
А що, якщо спробувати приготувати крем-суп із редиски? Shuba розповідає, що цей легкий рецепт – чудова ідея для здорової їжі. Для бархатистої консистенції редис необхідно обсмажити та пюрувати. Така перша страва точно припаде до смаку вашій родині.
Як приготувати крем-суп з редис
Інгредієнти на 4 порції:
- олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;
- редиска — 230 г;
- цибуля ріпчаста — 25 г;
- картопля — 1 шт.;
- молоко — 2 склянки;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- петрушка — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Редиску помийте і наріжте шматочками. Цибулю почистьте і подрібніть. Картоплю почистьте, помийте і наріжте кубиками.
- Нагрійте олію у великій товстостінній каструлі на середньому вогні. Додайте 200 г редиски та цибулі та готуйте, часто помішуючи, поки цибуля не почне підрум’янюватися, а редис не стане прозорим, близько 5 хвилин.
- Додайте картоплю, молоко, сіль та перець до свого смаку. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменште вогонь до мінімального, накрийте кришкою і готуйте, періодично помішуючи, поки картопля не стане м’якою, ще близько 5 хвилин.
- Потім пюруйте суміш за допомогою занурювального блендера до отримання однорідної маси.
- Суп насипте в тарілки та додайте сметану, нарізану редиску і подрібнену петрушку.
До речі, картоплю в супі за потреби можна замінити іншими інгредієнтами. Смак від цього анітрохи не зміниться.