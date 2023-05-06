Весняний настрій на кухні: готуємо крем-суп з редиски

Півгодини — і корисна страва готова

Якщо ви хочете приготувати смачну, ситну та дуже просту страву, ідеальним варіантом буде смачний крем-суп. Готувати їх можна із сезонних овочів, на смачному бульйоні, з куркумою, плавленим сиром та сухарями.

А що, якщо спробувати приготувати крем-суп із редиски? Shuba розповідає, що цей легкий рецепт – чудова ідея для здорової їжі. Для бархатистої консистенції редис необхідно обсмажити та пюрувати. Така перша страва точно припаде до смаку вашій родині.

Як приготувати крем-суп з редис

Інгредієнти на 4 порції:

олія оливкова Extra Virgin — 2 ст. л.;

редиска — 230 г;

цибуля ріпчаста — 25 г;

картопля — 1 шт.;

молоко — 2 склянки;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

сметана — 4 ст. л.;

петрушка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Редиску помийте і наріжте шматочками. Цибулю почистьте і подрібніть. Картоплю почистьте, помийте і наріжте кубиками. Нагрійте олію у великій товстостінній каструлі на середньому вогні. Додайте 200 г редиски та цибулі та готуйте, часто помішуючи, поки цибуля не почне підрум’янюватися, а редис не стане прозорим, близько 5 хвилин. Додайте картоплю, молоко, сіль та перець до свого смаку. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Зменште вогонь до мінімального, накрийте кришкою і готуйте, періодично помішуючи, поки картопля не стане м’якою, ще близько 5 хвилин. Потім пюруйте суміш за допомогою занурювального блендера до отримання однорідної маси. Суп насипте в тарілки та додайте сметану, нарізану редиску і подрібнену петрушку.

До речі, картоплю в супі за потреби можна замінити іншими інгредієнтами. Смак від цього анітрохи не зміниться.