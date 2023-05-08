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Всього трохи сиру — і гора смакота на столі: рецепт ніжних сирних паличок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирні палички — найкраща страва із сиру
Сирні палички — найкраща страва із сиру. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Десять хвилин — і перекус готуй

Якщо у вас є трохи сиру та трохи кефіру, ваша сім’я ніколи не залишиться голодною. З цих продуктів завжди можна приготувати дивовижний перекус.

Сьогодні ми зі "Школою життя" приготуємо простий рецепт сирних паличок. Інгредієнти для цієї страви знайдуться у будь-якому холодильнику. Тісто замішується буквально за 5 хвилин, так само швидко страва смажиться на сковороді. Вони ідеально підійдуть до сніданку, на перекус чи просто до чаю, чи кави. Єдине правильно — їсти палички потрібно виключно поки що гарячі.

Як приготувати сирні палички

Інгредієнти:

  • сир твердий – 100 г;
  • кефір – 250 мл;
  • борошно — 430-450 гр;
  • яйця – 2 шт.;
  • цукор — 2 ч.л.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • зелень – на свій смак;
  • сода чи розпушувач – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо в мисці трохи підігрітий кефір, цукор, сіль та яйця. Збиваємо вилкою або вінчиком до однорідності. Можна додати зелень на свій смак.
  2. Додаємо борошно, змішане з розпушувачем або содою.
  3. Додаємо тертий сир і добре розмішуємо.
  4. Тісто розкочуємо в пласт товщиною приблизно 1 см, нарізаємо невеликими брусочками та обсмажуємо до рум’яності в киплячій олії.
  5. Зі сковороди викладаємо на паперові рушники та прибираємо зайву олію.

Страва готова, смачного. Найкраще палички подавати зі сметанним, кисло-солодким соусом або сирним соусом.

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#Рецепт #Перекус #Готуємо вдома