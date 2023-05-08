Всього трохи сиру — і гора смакота на столі: рецепт ніжних сирних паличок
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Десять хвилин — і перекус готуй
Якщо у вас є трохи сиру та трохи кефіру, ваша сім’я ніколи не залишиться голодною. З цих продуктів завжди можна приготувати дивовижний перекус.
Сьогодні ми зі "Школою життя" приготуємо простий рецепт сирних паличок. Інгредієнти для цієї страви знайдуться у будь-якому холодильнику. Тісто замішується буквально за 5 хвилин, так само швидко страва смажиться на сковороді. Вони ідеально підійдуть до сніданку, на перекус чи просто до чаю, чи кави. Єдине правильно — їсти палички потрібно виключно поки що гарячі.
Як приготувати сирні палички
Інгредієнти:
- сир твердий – 100 г;
- кефір – 250 мл;
- борошно — 430-450 гр;
- яйця – 2 шт.;
- цукор — 2 ч.л.;
- сіль — 1 ч.л.;
- зелень – на свій смак;
- сода чи розпушувач – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- З’єднуємо в мисці трохи підігрітий кефір, цукор, сіль та яйця. Збиваємо вилкою або вінчиком до однорідності. Можна додати зелень на свій смак.
- Додаємо борошно, змішане з розпушувачем або содою.
- Додаємо тертий сир і добре розмішуємо.
- Тісто розкочуємо в пласт товщиною приблизно 1 см, нарізаємо невеликими брусочками та обсмажуємо до рум’яності в киплячій олії.
- Зі сковороди викладаємо на паперові рушники та прибираємо зайву олію.
Страва готова, смачного. Найкраще палички подавати зі сметанним, кисло-солодким соусом або сирним соусом.