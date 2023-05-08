Всього трохи сиру — і гора смакота на столі: рецепт ніжних сирних паличок

Десять хвилин — і перекус готуй

Якщо у вас є трохи сиру та трохи кефіру, ваша сім’я ніколи не залишиться голодною. З цих продуктів завжди можна приготувати дивовижний перекус.

Сьогодні ми зі "Школою життя" приготуємо простий рецепт сирних паличок. Інгредієнти для цієї страви знайдуться у будь-якому холодильнику. Тісто замішується буквально за 5 хвилин, так само швидко страва смажиться на сковороді. Вони ідеально підійдуть до сніданку, на перекус чи просто до чаю, чи кави. Єдине правильно — їсти палички потрібно виключно поки що гарячі.

Як приготувати сирні палички

Інгредієнти:

сир твердий – 100 г;

кефір – 250 мл;

борошно — 430-450 гр;

яйця – 2 шт.;

цукор — 2 ч.л.;

сіль — 1 ч.л.;

зелень – на свій смак;

сода чи розпушувач – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

З’єднуємо в мисці трохи підігрітий кефір, цукор, сіль та яйця. Збиваємо вилкою або вінчиком до однорідності. Можна додати зелень на свій смак. Додаємо борошно, змішане з розпушувачем або содою. Додаємо тертий сир і добре розмішуємо. Тісто розкочуємо в пласт товщиною приблизно 1 см, нарізаємо невеликими брусочками та обсмажуємо до рум’яності в киплячій олії. Зі сковороди викладаємо на паперові рушники та прибираємо зайву олію.

Страва готова, смачного. Найкраще палички подавати зі сметанним, кисло-солодким соусом або сирним соусом.