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Всего немного сыра - и гора вкусняшек на столе: рецепт нежных сырных палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сырные палочки - лучшее блюдо из сыра
Сырные палочки - лучшее блюдо из сыра. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Десять минут — и перекус готови

Если у вас есть немного сыра и немного кефира, ваша семья никогда не останется голодной. Из этих продуктов всегда можно приготовить умопомрачительный перекус.

Сегодня мы с "Школою життя" приготовим простой рецепт творожных палочек. Ингредиенты для этого блюда найдутся в любом холодильнике. Тесто замешивается буквально за 5 минут, так же быстро блюдо жарится на сковороде. Они идеально подойдут к завтраку, на перекус или просто к чаю или кофе. Единственное правильно – есть палочки нужно исключительно пока горячие.

Как приготовить сырные палочки

Ингредиенты:

  • сыр твердый – 100 гр;
  • кефир – 250 мл;
  • мука – 430-450 гр;
  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 2 ч.л.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • зелень – по своему вкусу;
  • сода или разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Соединяем в миске немного подогретый кефир, сахар, соль и яйца. Взбиваем вилкой или венчиком до однородности. Можно добавить зелень по своему вкусу.
  2. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем или содой.
  3. Добавляем тертый творог и хорошо размешиваем.
  4. Тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 1 см, нарезаем небольшими брусочками и обжариваем до румяности в кипящем подсолнечном масле.
  5. Из сковороды выкладываем на бумажные полотенца и убираем лишнее масло.

Блюдо готовое, приятного аппетита. Лучше всего палочки подавать со сметанным, кисло-сладким соусом или сырным соусом.

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#Рецепт #Перекус #Готовим дома #сыр