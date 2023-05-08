Всего немного сыра - и гора вкусняшек на столе: рецепт нежных сырных палочек

Десять минут — и перекус готови

Если у вас есть немного сыра и немного кефира, ваша семья никогда не останется голодной. Из этих продуктов всегда можно приготовить умопомрачительный перекус.

Сегодня мы с "Школою життя" приготовим простой рецепт творожных палочек. Ингредиенты для этого блюда найдутся в любом холодильнике. Тесто замешивается буквально за 5 минут, так же быстро блюдо жарится на сковороде. Они идеально подойдут к завтраку, на перекус или просто к чаю или кофе. Единственное правильно – есть палочки нужно исключительно пока горячие.

Как приготовить сырные палочки

Ингредиенты:

сыр твердый – 100 гр;

кефир – 250 мл;

мука – 430-450 гр;

яйца – 2 шт.;

сахар – 2 ч.л.;

соль – 1 ч.л.;

зелень – по своему вкусу;

сода или разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Соединяем в миске немного подогретый кефир, сахар, соль и яйца. Взбиваем вилкой или венчиком до однородности. Можно добавить зелень по своему вкусу. Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем или содой. Добавляем тертый творог и хорошо размешиваем. Тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 1 см, нарезаем небольшими брусочками и обжариваем до румяности в кипящем подсолнечном масле. Из сковороды выкладываем на бумажные полотенца и убираем лишнее масло.

Блюдо готовое, приятного аппетита. Лучше всего палочки подавать со сметанным, кисло-сладким соусом или сырным соусом.