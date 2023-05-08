Всего немного сыра - и гора вкусняшек на столе: рецепт нежных сырных палочек
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Десять минут — и перекус готови
Если у вас есть немного сыра и немного кефира, ваша семья никогда не останется голодной. Из этих продуктов всегда можно приготовить умопомрачительный перекус.
Сегодня мы с "Школою життя" приготовим простой рецепт творожных палочек. Ингредиенты для этого блюда найдутся в любом холодильнике. Тесто замешивается буквально за 5 минут, так же быстро блюдо жарится на сковороде. Они идеально подойдут к завтраку, на перекус или просто к чаю или кофе. Единственное правильно – есть палочки нужно исключительно пока горячие.
Как приготовить сырные палочки
Ингредиенты:
- сыр твердый – 100 гр;
- кефир – 250 мл;
- мука – 430-450 гр;
- яйца – 2 шт.;
- сахар – 2 ч.л.;
- соль – 1 ч.л.;
- зелень – по своему вкусу;
- сода или разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Соединяем в миске немного подогретый кефир, сахар, соль и яйца. Взбиваем вилкой или венчиком до однородности. Можно добавить зелень по своему вкусу.
- Добавляем муку, смешанную с разрыхлителем или содой.
- Добавляем тертый творог и хорошо размешиваем.
- Тесто раскатываем в пласт толщиной примерно 1 см, нарезаем небольшими брусочками и обжариваем до румяности в кипящем подсолнечном масле.
- Из сковороды выкладываем на бумажные полотенца и убираем лишнее масло.
Блюдо готовое, приятного аппетита. Лучше всего палочки подавать со сметанным, кисло-сладким соусом или сырным соусом.