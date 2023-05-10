Бабусин рецепт зведе з розуму будь-якого: півгодини — і гречаники готові

Страву полюблять усі!

Печінка – універсальний субпродукт з великою харчовою цінністю. З неї можна приготувати безліч страв, наприклад, поживні та корисні гречаники – відому страву української кухні.

Такі гречаники – це не лише смачно, а ще й корисно. Shuba рекомендує брати яловичу печінку, проте з курячою або свинячою печінкою вийде не гірше.

Як приготувати гречаники з печінкою

Інгредієнти на 8 порцій:

гречана крупа — 0.5 склянки;

печінка яловича — 700 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

борошно пшеничне — 2 ст. л.;

яйця курячі — 2 шт.;

спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте та переберіть гречану крупу, щоб видалити пересмажені зерна. Відваріть крупу до готовності, охолодіть. Печінка добре промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте невеликими кубиками. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте сковороду до золотистого кольору з невеликою кількістю олії. Охолодіть піджарку. Покладіть печінку в чашу кухонного комбайна, додайте піджарку та яйця, а також перець та сіль. Збийте до однорідності. Готову суміш перекладіть у миску, додайте відварену гречку, борошно і добре перемішайте до однорідності. Випікайте гречаники на розігрітій сковороді по 7 хвилин з кожного боку.

Ви можете подати таку страву з улюбленим гарніром або овочевим салатом. Смачного!