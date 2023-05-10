Бабусин рецепт зведе з розуму будь-якого: півгодини — і гречаники готові
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Страву полюблять усі!
Печінка – універсальний субпродукт з великою харчовою цінністю. З неї можна приготувати безліч страв, наприклад, поживні та корисні гречаники – відому страву української кухні.
Такі гречаники – це не лише смачно, а ще й корисно. Shuba рекомендує брати яловичу печінку, проте з курячою або свинячою печінкою вийде не гірше.
Як приготувати гречаники з печінкою
Інгредієнти на 8 порцій:
- гречана крупа — 0.5 склянки;
- печінка яловича — 700 г;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- борошно пшеничне — 2 ст. л.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте та переберіть гречану крупу, щоб видалити пересмажені зерна. Відваріть крупу до готовності, охолодіть.
- Печінка добре промийте, обсушіть паперовими рушниками та наріжте невеликими кубиками.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками. Обсмажте сковороду до золотистого кольору з невеликою кількістю олії. Охолодіть піджарку.
- Покладіть печінку в чашу кухонного комбайна, додайте піджарку та яйця, а також перець та сіль. Збийте до однорідності.
- Готову суміш перекладіть у миску, додайте відварену гречку, борошно і добре перемішайте до однорідності.
- Випікайте гречаники на розігрітій сковороді по 7 хвилин з кожного боку.
Ви можете подати таку страву з улюбленим гарніром або овочевим салатом. Смачного!