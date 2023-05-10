Бабулин рецепт сведет с ума любого: полчаса - и гречаники готовы

Блюдо полюбят все!

Печень — универсальный субпродукт с большой пищевой ценностью. Из нее можно приготовить множество блюд, например, питательные и полезные гречаники — известное блюдо украинской кухни.

Такие гречаники — это не только вкусно, но еще и полезно. Shuba рекомендует брать говяжью печень, однако с куриной или свиной печенью получится не хуже.

Как приготовить гречаники с печенью

Ингредиенты на 8 порций:

гречневая крупа — 0.5 стакана;

печень говяжья — 700 г;

лук репчатый — 2 шт.;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

яйца куриные — 2 шт.;

специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте и переберите гречневую крупу, чтобы удалить пережаренные зерна. Отварите крупу до готовности, охладите. Печень хорошо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте небольшими кубиками. Лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте сковороду до золотистого цвета с небольшим количеством масла. Охладите поджарку. Положите печень в чашу кухонного комбайна, добавьте поджарку и яйца, а также перец и соль. Взбейте до однородности. Готовую смесь переложите в миску, добавьте отварную гречку, муку и хорошо перемешайте до однородности. Выпекайте гречаники на разогретой сковороде по 7 минут с каждой стороны.

Вы можете подать такое блюдо с любимым гарниром или овощным салатом. Приятного аппетита!