Бабулин рецепт сведет с ума любого: полчаса - и гречаники готовы
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Блюдо полюбят все!
Печень — универсальный субпродукт с большой пищевой ценностью. Из нее можно приготовить множество блюд, например, питательные и полезные гречаники — известное блюдо украинской кухни.
Такие гречаники — это не только вкусно, но еще и полезно. Shuba рекомендует брать говяжью печень, однако с куриной или свиной печенью получится не хуже.
Как приготовить гречаники с печенью
Ингредиенты на 8 порций:
- гречневая крупа — 0.5 стакана;
- печень говяжья — 700 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- мука пшеничная — 2 ст. л.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте и переберите гречневую крупу, чтобы удалить пережаренные зерна. Отварите крупу до готовности, охладите.
- Печень хорошо промойте, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте небольшими кубиками.
- Лук нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте сковороду до золотистого цвета с небольшим количеством масла. Охладите поджарку.
- Положите печень в чашу кухонного комбайна, добавьте поджарку и яйца, а также перец и соль. Взбейте до однородности.
- Готовую смесь переложите в миску, добавьте отварную гречку, муку и хорошо перемешайте до однородности.
- Выпекайте гречаники на разогретой сковороде по 7 минут с каждой стороны.
Вы можете подать такое блюдо с любимым гарниром или овощным салатом. Приятного аппетита!