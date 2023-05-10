Секретний рецепт з дитинства: коричнева підлива, як у їдальні

Вона зробить будь-яку гарячу страву в рази смачнішою

Багато хто із нас пам’ятає неймовірно смачну коричневу підливу. Раніше в їдальнях завжди подавали з нею смачні котлети. Вона чудово поєднувалася з різними гарнірами.

Її можна приготувати самотужки. Такий додаток чудово підійде до котлет, відбивних чи гуляшу. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

50 г вершкового масла

60 грамів борошна

2 ст. л. томатної пасти

500 мл теплого м’ясного бульйону

До смаку сіль, перець, улюблені спеції

Спосіб приготування:

На сковороді розтоплюємо 50-60 г вершкового масла. Додаємо борошно і починаємо інтенсивно вимішувати. Обсмажуємо його до золотистого кольору, потім, все ще помішуючи, готуємо ще 2 хвилини. Додаємо томатну пасту, розмішуємо. Частинами, кожного разу розмішуючи до однорідного стану, вливаємо теплий яловичий бульйон. Коли він весь увійшов в структуру підливи, додаємо спеції, але не сіль. Готуємо підливу на мінімальному вогні, перемішуючи, доки вона не загусне. Наприкінці додаємо сіль.

Коричневого кольору підлива набуває завдяки обсмаженому на вершковому маслі борошну. Саме поєднання цих компонентів дає такий відтінок. Полийте цією підливою макарони або ідеальне картопляне пюре — і страва буде неперевершеною.