Рецепт омлету, як у дитячому садку: розкриваємо секрет пишної страви

Це ідеальний сніданок з мінімумом витрачених сил та часу

Усі пам’ятають пишний, смачний та ароматний омлет, який давали у дитячому садку? Таку страву ми любимо та згадуємо досі.

Секрети пишного, як пух, омлету нам розкриває Ukr.Media. Перший секрет: готувати цю страву потрібно обов’язково у духовці. Для цього слід використати невелику форму — саме тоді омлет вийде високим. І насамкінець: при приготуванні страви потрібно дотримуватися пропорції – на одне яйце беремо 50 мл молока. Саме при дотриманні цих лайфхаків ваш сніданок нагадуватиме вашу улюблену страву дитинства.

Як приготувати омлет

Інгредієнти:

яйця – 10 шт.;

молоко — 500 мл.;

сіль, перець, спеції — на свій смак;

масло вершкове — для змащування форми.

Спосіб приготування:

Яйця змішуємо з молоком за допомогою вінчика, солимо і збиваємо до однорідності. Беремо форму для запікання, змащуємо її шматочком вершкового масла або олією, виливаємо масу і ставимо в розігріту до 180-200 градусів духовку. Запікаємо до готовності – омлет має добре піднятися та стати рум’яним. Виймаємо з духовки, даємо трохи охолонути, ріжемо на порційні шматочки та подаємо на стіл.

Страву можна подавати зі сметаною або різними соусами. Прекрасно омлет поєднуватиметься із салатами чи смаженими грибами.