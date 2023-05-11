Рецепт омлета, как в детском саду: раскрываем секрет пышного блюда
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Это идеальный завтрак с минимумом затраченных сил и времени
Все помнят пышный, вкусный и ароматный омлет, который давали в детском саду? Такое блюдо мы любим и вспоминаем до сих пор.
Секреты пышного, как пух, омлета нам раскрывает Ukr.Media. Первый секрет: готовить это блюдо нужно обязательно в духовке. Для этого следует использовать небольшую форму – именно тогда омлет получится высоким. И напоследок: при приготовлении блюда нужно соблюдать пропорцию – на одно яйцо берем 50 мл молока. Именно при соблюдении этих лайфхаков ваш завтрак будет напоминать ваше любимое блюдо детства.
Как приготовить омлет
Ингредиенты:
- яйца – 10 шт.;
- молоко – 500 мл.;
- соль, перец, специи — по своему вкусу;
- масло сливочное — для смазывания формы.
Способ приготовления:
- Яйца смешиваем с молоком с помощью венчика, солим и взбиваем до однородности.
- Берем форму для запекания, смазываем ее кусочком сливочного масла или растительным маслом, выливаем массу и ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку.
- Запекаем до готовности – омлет должен хорошо подняться и стать румяным.
- Вынимаем из духовки, даем немного остыть, режем на порционные кусочки и подаем на стол.
Блюдо можно подавать со сметаной или разными соусами. Прекрасно омлет будет сочетаться с салатами или жареными грибами.