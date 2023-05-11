Рецепт омлета, как в детском саду: раскрываем секрет пышного блюда

Это идеальный завтрак с минимумом затраченных сил и времени

Все помнят пышный, вкусный и ароматный омлет, который давали в детском саду? Такое блюдо мы любим и вспоминаем до сих пор.

Секреты пышного, как пух, омлета нам раскрывает Ukr.Media. Первый секрет: готовить это блюдо нужно обязательно в духовке. Для этого следует использовать небольшую форму – именно тогда омлет получится высоким. И напоследок: при приготовлении блюда нужно соблюдать пропорцию – на одно яйцо берем 50 мл молока. Именно при соблюдении этих лайфхаков ваш завтрак будет напоминать ваше любимое блюдо детства.

Как приготовить омлет

Ингредиенты:

яйца – 10 шт.;

молоко – 500 мл.;

соль, перец, специи — по своему вкусу;

масло сливочное — для смазывания формы.

Способ приготовления:

Яйца смешиваем с молоком с помощью венчика, солим и взбиваем до однородности. Берем форму для запекания, смазываем ее кусочком сливочного масла или растительным маслом, выливаем массу и ставим в разогретую до 180-200 градусов духовку. Запекаем до готовности – омлет должен хорошо подняться и стать румяным. Вынимаем из духовки, даем немного остыть, режем на порционные кусочки и подаем на стол.

Блюдо можно подавать со сметаной или разными соусами. Прекрасно омлет будет сочетаться с салатами или жареными грибами.