Смачний обід з одного інгредієнта: "хрумкий" рецепт запеченої цибулі

Проста, але незрівнянна страва

Ситний гарнір можна приготувати практично з нічого, а якщо бути точним – з однієї цибулі. Якщо запекти його в духовці, така страва буде відмінним доповненням до м’яса, овочів, сендвічів і бутербродів.

Shuba стверджує, що така запечена в духовці цибуля виходить ніжною, майже вершковою всередині з м’яким, карамелізованим, злегка солодким і хрустким верхом. Якщо збризнути цибулю бальзамічним оцтом перед тим, як поставити в духовку, страва стане ще більш пікантною. До речі, цибулю можна заморозити в морозилці, а потім діставати та розігрівати. Зберігати таку смакоту можна без обмежень, а розігріти можна в мікрохвильовій печі або духовці.

Як приготувати цибулю в духовці

Інгредієнти на 6 порцій:

цибуля ріпчаста — 6 шт.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

чебрець, гілочка — 3 шт.;

розмарин сушений — 2 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180ºC. Цибулю розріжте навпіл, чистити її не потрібно. Якщо цибуля велика, можна розрізати на 4 частини. Помістіть свіжий чебрець у велику форму для запікання або деко з бортиками (помістіть його під цибулю, він не підгорить у процесі). Потім збризкайте його оливковою олією. Розкладіть цибулю зрізом вниз і посипте все сіллю і перцем. Запікайте в духовці протягом 40-45 хвилин, поки цибуля не стане м’якою і карамелізованою, золотаво-коричневою. Дістаньте і дайте смаженій цибулі трохи охолонути, очистьте її та подавайте до столу. Залишки перекладіть у герметичний контейнер і зберігайте у холодильнику протягом 3-5 днів.

Така цибуля відмінно підійде до запеченого м’яса із сиром та помідорами. За лічені хвилини у вас ситний обід на столі.