У вас більше не буде ні сльозинки: лайфхаки, які допоможуть не плакати при нарізці цибулі

Ріжемо цибулю без сліз

Коли справа доходить до нарізування будь-якої їжі, у багатьох це спричиняє складнощі. Особливо складно нам нарізати цибулю — дуже заважають сльози.

Наші сльози під час нарізування цибулі – це реакція організму на газ, який виділяють молекули цибулі. Солодка або зелена цибуля містять менше сірки, ніж звичайна ріпчата або червона цибуля, тому викликають легшу реакцію. Як нарізати "слізний" овоч та не розплакатися, розповімо разом із Shuba.

Як нарізати цибулю і не розплакатися

Нарізайте цибулю під витяжкою. У добре вентильованій частині кухні менше газу від цибулі потраплятиме вам у вічі. Спробуйте включити витяжку на максимум і нарізати цибулю під нею. Такий самий ефект буде, якщо відкриєте вікна.

Використовуйте гострий ніж — це допоможе нанести менше пошкоджень м’якоті цибулі та зменшить кількість газу, що виділяється. Тупим ножем різати складніше та довше, тому й газу виділиться більше.

Обрізайте корінець відразу. Вважається, що ця частина цибулини містить найбільше ферментів та молекул.

Охолодіть цибулю перед нарізкою. Достатньо буде 10-15 хвилин у морозилці. Так хімічні реакції уповільнюються, тому при нарізці холодної цибулі виділяється менше сірки.

Захистіть очі. Для захисту ви можете вдягнути звичайні або навіть сонячні окуляри.

Не нарізайте, а подрібнюйте — це порада тим, хто має кухонний комбайн. Час впливу цибулі на очі скоротиться до мінімуму і ви не плакатимете.

Нарізавши цибулю, приготуйте з неї смачні кільця. Від такої закуски всі будуть у захваті.