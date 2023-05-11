Вкусный обед из одного ингредиента: "хрустящий" рецепт запеченного лука

Простое, но бесподобное блюдо

Сытный гарнир можно приготовить практически из ничего, а если быть точным — из одного лука. Если запечь его в духовке, такое блюдо будет отличным дополнением к мясу, овощам, сэндвичам и всевозможным бутербродам.

Shuba утверждает, что такой запеченный в духовке репчатый лук получается нежным, почти сливочным внутри с мягким, карамелизированным, слегка сладким и хрустящим верхом. Если сбрызнуть лук бальзамическим уксусом перед тем, как поставить в духовку, блюдо станет еще более пикантным. Кстати, лук можно заморозить в морозилке, а затем доставать и разогревать. Хранить такую вкусняшку можно без ограничений, а разогреть можно в микроволновке или духовке.

Как приготовить лук в духовке

Ингредиенты на 6 порций:

лук репчатый — 6 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

тимьян, веточка — 3 шт.;

розмарин сушеный — 2 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180ºC. Лук разрежьте пополам, чистить его не нужно. Если лук большой, можно разрезать его на 4 части. Поместите свежий чабрец в большую форму для запекания или противень с бортиками (поместите его под лук, он не подгорит в процессе). Затем сбрызните его оливковым маслом. Разложите разрезанный лук срезом вниз и посыпьте все солью и перцем. Запекайте в духовке в течение 40-45 минут, пока лук не станет мягким и карамелизированным, золотисто-коричневым. Достаньте и дайте жареному луку чуть-чуть остыть, очистите его и подавайте к столу. Остатки переложите в герметичный контейнер и храните в холодильнике в течение 3-5 дней.

Такой лук отлично подойдет к запеченному мясу с сыром и помидорами. За считанные минуты у вас сытный обед на столе.