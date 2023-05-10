Вы больше не пророните ни слезинки: лайфхаки, которые помогут не плакать при нарезке лука

Режем лук без слез

Когда дело доходит до нарезания любой еды, у многих это вызывает сложности. Особенно сложно нам нарезать лук — уж очень мешают слезы.

Наши слезы во время нарезки лука — это реакция организма на газ, который выделяют молекулы лука. Сладкий лук или зеленый лук содержат меньше серы, чем обычный репчатый или красный лук, поэтому вызывают более легкую реакцию. Как нарезать "слезный" овощ и не расплакаться, расскажем вместе с Shuba.

Как нарезать лук и не расплакаться

Нарезайте лук под вытяжкой. В хорошо вентилируемой части кухни меньше газа от лука будет попадать вам в глаза. Попробуйте включить вытяжку на максимум и порезать лук под ней. Такой же эффект будет, если откроете окна.

Используйте острый нож — это поможет нанести меньше повреждений мякоти лука и уменьшит количество выделяемого газа. Тупым ножом резать сложнее и дольше, поэтому и газа выделится больше.

Обрезайте корешок сразу. Считается, что эта часть луковицы содержит больше всего ферментов и молекул.

Охладите лук перед нарезкой. Достаточно будет 10-15 минут в морозилке. Так химические реакции замедляются, поэтому при нарезке холодного лука выделяется меньше серы.

Защитите глаза. Для защиты вы можете надеть обычные или даже солнечные очки.

Не нарезайте, а измельчайте — это совет тем, у кого есть кухонный комбайн. Время воздействия лука на ваши глаза сократится до минимума и вы не будете плакать.

Нарезав лук, приготовьте из него вкусные кольца. От такой закуски все будут в восторге.