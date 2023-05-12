Смачні та вітамінні: рецепт оладок, за які діти будуть битися

Вітамінні оладки на сніданок — найкраще рішення

Якщо щоранку починається питання "Що приготувати до сніданку", то вам підійде цей рецепт. Морквяно-яблучні оладки — це унікальна страва, яка не тільки здивує вас своїм незвичайним смаком, але й зовсім не зашкодить вашій фігурі.

Ароматні та пухкі оладки за рецептом "Школи життя" будуть скуштувати всій родині і особливо сподобаються дітлахам. Морквяні оладки готуються з мінімальною кількістю борошна. Безперечним плюсом цього рецепту його простота та легкість приготування. При мінімальному наборі найпростіших інгредієнтів ви зможете приготувати чудову страву.

Як приготувати морквяно-яблучні оладки

Інгредієнти:

морква – 150 г;

яблуко – 150 г.

яйце – 1 шт.

цукор – 2 ст.

ряжанка — 300 мл.

сіль — 0,5 ч. л.

ванілін – щіпка.

сода — 0,5 ч.л.

борошно — 250 г;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Моркву натерти на тертці, порізати яблуко маленькими кубиками. Перемішати. Додати ряжанку, яйце, сіль, цукор, ванільний цукор, соду. Перемішати та додати борошно. Тісто має вийти не надто рідким. Ложкою викласти оладки на сковороду, смажити на олії до золотистої скоринки з обох боків.

Тепер можна заварити ароматну каву та поснідати. Смачного.