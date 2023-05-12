Смачні та вітамінні: рецепт оладок, за які діти будуть битися
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Вітамінні оладки на сніданок — найкраще рішення
Якщо щоранку починається питання "Що приготувати до сніданку", то вам підійде цей рецепт. Морквяно-яблучні оладки — це унікальна страва, яка не тільки здивує вас своїм незвичайним смаком, але й зовсім не зашкодить вашій фігурі.
Ароматні та пухкі оладки за рецептом "Школи життя" будуть скуштувати всій родині і особливо сподобаються дітлахам. Морквяні оладки готуються з мінімальною кількістю борошна. Безперечним плюсом цього рецепту його простота та легкість приготування. При мінімальному наборі найпростіших інгредієнтів ви зможете приготувати чудову страву.
Як приготувати морквяно-яблучні оладки
Інгредієнти:
- морква – 150 г;
- яблуко – 150 г.
- яйце – 1 шт.
- цукор – 2 ст.
- ряжанка — 300 мл.
- сіль — 0,5 ч. л.
- ванілін – щіпка.
- сода — 0,5 ч.л.
- борошно — 250 г;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Моркву натерти на тертці, порізати яблуко маленькими кубиками. Перемішати.
- Додати ряжанку, яйце, сіль, цукор, ванільний цукор, соду. Перемішати та додати борошно. Тісто має вийти не надто рідким.
- Ложкою викласти оладки на сковороду, смажити на олії до золотистої скоринки з обох боків.
Тепер можна заварити ароматну каву та поснідати. Смачного.