Унікальний додаток до млинців — за копійки: варимо бузковий сироп

Готується дуже просто

Квіти бузку – це не лише красивий букет. Коли вони квітнуть, можна приготувати масу всього смачного. Наприклад, смачний сироп до десертів. Додайте його замість цукру до карамельної кави — і напій буде мати аромат весни в будь-яку пору року.

Дрібні квіти додають зовсім трохи свого тонкого аромату. Сироп чимось нагадує свіжий липовий мед. Квіти слід збирати подалі від доріг, найкраще — в сільській місцевості. Рецептом поділились на порталі "Еспресо.Захід".

Інгредієнти:

квіти бузку – 2 склянки (без стебел)

цукор – 1 склянка

води – 1 склянка

Спосіб приготування:

Спочатку змішуємо воду із цукром у каструлі і кип'ятимо, поки цукор не розчиниться. Коли це станеться, додайте чисті і підсушені квіти бузку. Акуратно перемішайте масу та накрийте кришкою. Зменшіть вогонь і варіть ще приблизно 5 хвилин. По цьому часу знімаємо каструлю з вогню. Залишаємо сироп охолоджуватися під кришкою на 6 – 8 годин. За цей час квіткова есенція бузку ідеально просочиться в сироп. Коли рідина охолола і вистоялась, процідіть її за допомогою дрібного ситечка. Перелийте проціджений сироп у скляну банку або пляшку для сиропу і зберігайте в холодильнику, проте не довше, ніж місяць.

Якщо хочете смакувати всю зиму, банки слід простерилізувати, а проціджений сироп — фінально проварити. Тоді ви зможете навіть у січні поливати смачні млинці сиропом, що пахне весною.