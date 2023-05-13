Найшвидший рецепт намазки: як приготувати пасту зі скумбрії та сиру

Спробуйте і ви не пошкодуєте!

Якщо ви очікуєте на гостей або плануєте свято, без закусок не обійтися. Саме для таких існують бутерброди, канапе та кошики з тіста з найрізноманітнішими начинками. Спробуємо приготувати закуску з пастою риби і сиру.

Бутербродна паста на основі скумбрії за рецептом Shuba має дуже ніжний смак. Гірчиця, зелена цибуля та кріп зроблять страву незабутньою.

Як приготувати бутербродну пасту з риби та сиру

Інгредієнти на 4 порції:

скумбрія — 400 г;

сир кисломолочний — 250 г;

йогурт без наповнювача – 150 г;

гірчиця — 20 г;

зелена цибуля — 15 г;

кріп, пучок — 1/2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

З риби зніміть шкірку, від’єднайте філе від кісток і подрібніть. Зелену цибулю помийте і дрібно наріжте. Кріп помийте, обсушіть і подрібніть. Кисломолочний сир розітріть з йогуртом. Додайте подрібнену рибу, цибулю, кріп, гірчицю, посоліть, поперчіть і добре перемішайте масу. До речі, скумбрію можна замінити будь-якою рибою, консервованою в олії. Помістіть рибну пасту у холодильник на 30 хв. Потім подавайте на скибочках білого або цільнозернового хліба. Прикрасьте кропом чи зеленою цибулею.

Це не єдиний варіант зробити зі скумбрії неймовірну закуску. Її можна засолити за допомогою кількох інгредієнтів.