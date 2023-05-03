Рус

Пікантна начинка для корзинок: гості будуть ходити заради цієї закуски

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудовий салат для святкового столу
Чудовий салат для святкового столу. Фото 24 канал

Салат в тарталетках виходить ситним та поживним

Закуски на святковий стіл — окрема тема. Завжди, плануючи свято, хочеться, щоб вони були оригінальними та неповторними. Але рідко коли вдасться обійтися італійськими беконовими рулетиками.

Пропонуємо розглянути як варіант святкової закуски салат зі свинячим язиком і цікавою пікантною заправкою. Подається він в корзинках і тарталетках, і виходить дуже ситним і красивим. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

  • Язик свинячий (відварений — 150 г) — 1 шт
  • Яйце куряче — 2 шт
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт
  • Печериці — 100 г
  • Огірок солоний — 3 шт
  • Сир твердий — 100 г
  • Цибуля зелена
  • Олія (для смаження)
  • Тарталетки — 11 шт

Заправка для салату:

  • Майонез — 4 ст. л.
  • Йогурт — 60 г
  • Соєвий соус — 1 ст. л.
  • Хрін — за смаком
  • Перець чорний (мелений) — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Свинячий язик миємо і ставимо варитися в підсоленій воді. Очищаємо його і даємо охолонути. Нарізаємо тоненькою соломкою і відправляємо в миску.
  2. Відварені курячі яйця чистимо і теж по можливості нарізаємо соломкою. Відправляємо в миску. Цибулю та печериці дрібно ріжемо і обсмажуємо до готовності. Охолоджуємо.
  3. Соломкою нарізаємо солоні огірки і відправляємо в миску. На великій тертці тремо твердий сир. Дрібно нарізаємо пір'я зеленої цибулі, додаємо до інших інгредієнтів, туди ж — остиглі гриби зі смаженою цибулею.
  4. Тепер приготуємо заправку: в майонез додаємо йогурт, перемішуємо. Потім додаємо 1 ст. л. соєвого соусу, хрін і чорний мелений перець за смаком. Все добре перемішуємо.
  5. Додаємо заправку до салату. Залишилося викласти його у тарталетки.

Салат виходить смачним та ситним, а завдяки тарталеткам його ще й зручно їсти. А якщо надаєте перевагу класичним шаровим салатам, тоді смачний салат "Ніч" — для вас.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Святковий стіл