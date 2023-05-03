Пікантна начинка для корзинок: гості будуть ходити заради цієї закуски

Салат в тарталетках виходить ситним та поживним

Закуски на святковий стіл — окрема тема. Завжди, плануючи свято, хочеться, щоб вони були оригінальними та неповторними. Але рідко коли вдасться обійтися італійськими беконовими рулетиками.

Пропонуємо розглянути як варіант святкової закуски салат зі свинячим язиком і цікавою пікантною заправкою. Подається він в корзинках і тарталетках, і виходить дуже ситним і красивим. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

Язик свинячий (відварений — 150 г) — 1 шт

Яйце куряче — 2 шт

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Печериці — 100 г

Огірок солоний — 3 шт

Сир твердий — 100 г

Цибуля зелена

Олія (для смаження)

Тарталетки — 11 шт

Заправка для салату:

Майонез — 4 ст. л.

Йогурт — 60 г

Соєвий соус — 1 ст. л.

Хрін — за смаком

Перець чорний (мелений) — за смаком

Спосіб приготування:

Свинячий язик миємо і ставимо варитися в підсоленій воді. Очищаємо його і даємо охолонути. Нарізаємо тоненькою соломкою і відправляємо в миску. Відварені курячі яйця чистимо і теж по можливості нарізаємо соломкою. Відправляємо в миску. Цибулю та печериці дрібно ріжемо і обсмажуємо до готовності. Охолоджуємо. Соломкою нарізаємо солоні огірки і відправляємо в миску. На великій тертці тремо твердий сир. Дрібно нарізаємо пір'я зеленої цибулі, додаємо до інших інгредієнтів, туди ж — остиглі гриби зі смаженою цибулею. Тепер приготуємо заправку: в майонез додаємо йогурт, перемішуємо. Потім додаємо 1 ст. л. соєвого соусу, хрін і чорний мелений перець за смаком. Все добре перемішуємо. Додаємо заправку до салату. Залишилося викласти його у тарталетки.

Салат виходить смачним та ситним, а завдяки тарталеткам його ще й зручно їсти. А якщо надаєте перевагу класичним шаровим салатам, тоді смачний салат "Ніч" — для вас.