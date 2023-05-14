Рецепт салату з помідорів, який зникне зі столу швидше за шашлик
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Готуйте відразу подвійну порцію — страву зметуть зі столу швидко
Шашлик – улюблена багатьма страва, яку найчастіше готують у весняно-літній період. Заведено вважати, що найважливіше — вибрати м’ясо і зробити правильний маринад. Саме від цих складових залежить смак м’яса.
Але коли шашлик вже приготовлений, постає питання закусок. "Школа життя" радить приготувати до м’яса салат-закуску із помідорів. Така гостра, ароматна та смачна страва доповнить смак улюбленого шашлику.
Як приготувати салат із помідорів до шашлику
Інгредієнти:
- помідори – 500 г;
- зелень – пучок;
- часник – 4 зубчики;
- червоний гострий перець – за бажанням;
- чорний мелений перець – 1/4 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукровий пісок – 2 ч. л.;
- оцет столовий 9% — 2 ч. л.;
- соняшникова або оливкова олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помідори вимити, обрізати плодоніжки та порізати шматочками. Перекласти у глибоку миску.
- Зелень вимити, порізати та додати до помідорів.
- Потім додати подрібнений часник, гострий перець, сіль та чорний перець.
- Не забудьте про цукор – він зробить смак закуски м’якшим.
- Додайте масло та оцет, перемішайте всі інгредієнти, накрийте кришкою та приберіть у холодильник.
- Дайте настоятися годину та подавайте на стіл. Смачного!
Чудовим доповненням до шашлику буде смачний соус. "Телеграф" ділився рецептами незвичайних заправок до м'яса.