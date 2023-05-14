Рецепт салату з помідорів, який зникне зі столу швидше за шашлик

Готуйте відразу подвійну порцію — страву зметуть зі столу швидко

Шашлик – улюблена багатьма страва, яку найчастіше готують у весняно-літній період. Заведено вважати, що найважливіше — вибрати м’ясо і зробити правильний маринад. Саме від цих складових залежить смак м’яса.

Але коли шашлик вже приготовлений, постає питання закусок. "Школа життя" радить приготувати до м’яса салат-закуску із помідорів. Така гостра, ароматна та смачна страва доповнить смак улюбленого шашлику.

Як приготувати салат із помідорів до шашлику

Інгредієнти:

помідори – 500 г;

зелень – пучок;

часник – 4 зубчики;

червоний гострий перець – за бажанням;

чорний мелений перець – 1/4 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукровий пісок – 2 ч. л.;

оцет столовий 9% — 2 ч. л.;

соняшникова або оливкова олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори вимити, обрізати плодоніжки та порізати шматочками. Перекласти у глибоку миску. Зелень вимити, порізати та додати до помідорів. Потім додати подрібнений часник, гострий перець, сіль та чорний перець. Не забудьте про цукор – він зробить смак закуски м’якшим. Додайте масло та оцет, перемішайте всі інгредієнти, накрийте кришкою та приберіть у холодильник. Дайте настоятися годину та подавайте на стіл. Смачного!

Чудовим доповненням до шашлику буде смачний соус. "Телеграф" ділився рецептами незвичайних заправок до м'яса.