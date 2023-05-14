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Рецепт салату з помідорів, який зникне зі столу швидше за шашлик

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Найкраще до шашлику — салат з помідорів
Найкраще до шашлику — салат з помідорів. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Готуйте відразу подвійну порцію — страву зметуть зі столу швидко

Шашлик – улюблена багатьма страва, яку найчастіше готують у весняно-літній період. Заведено вважати, що найважливіше — вибрати м’ясо і зробити правильний маринад. Саме від цих складових залежить смак м’яса.

Але коли шашлик вже приготовлений, постає питання закусок. "Школа життя" радить приготувати до м’яса салат-закуску із помідорів. Така гостра, ароматна та смачна страва доповнить смак улюбленого шашлику.

Як приготувати салат із помідорів до шашлику

Інгредієнти:

  • помідори – 500 г;
  • зелень – пучок;
  • часник – 4 зубчики;
  • червоний гострий перець – за бажанням;
  • чорний мелений перець – 1/4 ч. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукровий пісок – 2 ч. л.;
  • оцет столовий 9% — 2 ч. л.;
  • соняшникова або оливкова олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Помідори вимити, обрізати плодоніжки та порізати шматочками. Перекласти у глибоку миску.
  2. Зелень вимити, порізати та додати до помідорів.
  3. Потім додати подрібнений часник, гострий перець, сіль та чорний перець.
  4. Не забудьте про цукор – він зробить смак закуски м’якшим.
  5. Додайте масло та оцет, перемішайте всі інгредієнти, накрийте кришкою та приберіть у холодильник.
  6. Дайте настоятися годину та подавайте на стіл. Смачного!

Чудовим доповненням до шашлику буде смачний соус. "Телеграф" ділився рецептами незвичайних заправок до м'яса.

Теги:
#Рецепт #Помідор #Салат #Закуска #Готуємо вдома