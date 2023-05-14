Укр

Рецепт салата из помидоров, который исчезнет со стола быстрее шашлыка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Лучшее к шашлыку - салат из помидоров
Лучшее к шашлыку - салат из помидоров. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Готовьте сразу двойную порцию — блюдо сметут со стола быстро

Шашлык – любимое многими блюдо, которое чаще всего готовят в весенне-летний период. Принято считать, что самое важное – это выбрать мясо и сделать правильный маринад. Именно от этих составляющих зависит вкус мяса.

Но когда шашлык уже приготовлен, постает вопрос закусок. "Школа життя" советует приготовить к мясу салат-закуску из помидоров. Такое острое, ароматное и вкусное блюдо дополнит вкус любимого шашлыка.

Как приготовить салат из помидоров к шашлыку

Ингредиенты:

  • помидоры – 500 г;
  • зелень – пучок;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • красный острый перец – по желанию;
  • черный молотый перец – 1/4 ч. л.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • сахарный песок – 2 ч. л.;
  • уксус столовый 9% – 2 ч. л.;
  • подсолнечное или оливковое масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помидоры вымыть, обрезать плодоножки и порезать кусочками. Переложить в глубокую миску.
  2. Зелень вымыть, порезать и добавить к помидорам.
  3. Затем добавить измельченный чеснок, острый перец, соль и чёрный перец.
  4. Не забудьте про сахар – он сделает вкус закуски более мягким.
  5. Добавьте масло и уксус, перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и уберите в холодильник.
  6. Дайте настояться час и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Отличным дополнением к шашлыку будет вкусный соус. "Телеграф" делился рецептами необычных заправок к мясу.

Теги:
#Рецепт #Помидор #Салат #Закуска #Готовим дома