Рецепт салата из помидоров, который исчезнет со стола быстрее шашлыка
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Готовьте сразу двойную порцию — блюдо сметут со стола быстро
Шашлык – любимое многими блюдо, которое чаще всего готовят в весенне-летний период. Принято считать, что самое важное – это выбрать мясо и сделать правильный маринад. Именно от этих составляющих зависит вкус мяса.
Но когда шашлык уже приготовлен, постает вопрос закусок. "Школа життя" советует приготовить к мясу салат-закуску из помидоров. Такое острое, ароматное и вкусное блюдо дополнит вкус любимого шашлыка.
Как приготовить салат из помидоров к шашлыку
Ингредиенты:
- помидоры – 500 г;
- зелень – пучок;
- чеснок – 4 зубчика;
- красный острый перец – по желанию;
- черный молотый перец – 1/4 ч. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- сахарный песок – 2 ч. л.;
- уксус столовый 9% – 2 ч. л.;
- подсолнечное или оливковое масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Помидоры вымыть, обрезать плодоножки и порезать кусочками. Переложить в глубокую миску.
- Зелень вымыть, порезать и добавить к помидорам.
- Затем добавить измельченный чеснок, острый перец, соль и чёрный перец.
- Не забудьте про сахар – он сделает вкус закуски более мягким.
- Добавьте масло и уксус, перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и уберите в холодильник.
- Дайте настояться час и подавайте на стол. Приятного аппетита!
Отличным дополнением к шашлыку будет вкусный соус. "Телеграф" делился рецептами необычных заправок к мясу.