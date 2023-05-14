Рецепт салата из помидоров, который исчезнет со стола быстрее шашлыка

Готовьте сразу двойную порцию — блюдо сметут со стола быстро

Шашлык – любимое многими блюдо, которое чаще всего готовят в весенне-летний период. Принято считать, что самое важное – это выбрать мясо и сделать правильный маринад. Именно от этих составляющих зависит вкус мяса.

Но когда шашлык уже приготовлен, постает вопрос закусок. "Школа життя" советует приготовить к мясу салат-закуску из помидоров. Такое острое, ароматное и вкусное блюдо дополнит вкус любимого шашлыка.

Как приготовить салат из помидоров к шашлыку

Ингредиенты:

помидоры – 500 г;

зелень – пучок;

чеснок – 4 зубчика;

красный острый перец – по желанию;

черный молотый перец – 1/4 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

сахарный песок – 2 ч. л.;

уксус столовый 9% – 2 ч. л.;

подсолнечное или оливковое масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Помидоры вымыть, обрезать плодоножки и порезать кусочками. Переложить в глубокую миску. Зелень вымыть, порезать и добавить к помидорам. Затем добавить измельченный чеснок, острый перец, соль и чёрный перец. Не забудьте про сахар – он сделает вкус закуски более мягким. Добавьте масло и уксус, перемешайте все ингредиенты, накройте крышкой и уберите в холодильник. Дайте настояться час и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Отличным дополнением к шашлыку будет вкусный соус. "Телеграф" делился рецептами необычных заправок к мясу.