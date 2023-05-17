Чарівний маринад перетворить печінку на ресторанну страву: рецепт від досвідчених кулінарів

Смачна страва без зайвої метушні

Куряча печінка – продукт смачний, недорогий та простий у приготуванні. Вона є відмінним джерелом поживних речовин, багата на вітаміни та мінерали, які мають величезну користь для організму. Саме тому продукт потрібно додавати його до свого раціону.

Сьогодні ми разом із "Бабусиними рецептами" приготуємо неперевершену страву — печінку в маринаді. Без праці ви отримаєте просто королівську страву!

Як приготувати печінку в маринаді

Інгредієнти:

куряча печінка – 700 г;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

часник — 4 зуб.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

соняшникова олія – на свій смак;

пшеничне борошно — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування маринаду пропустіть часник через пресс. Змішайте всі інгредієнти, крім печінки, цибулі та борошна. Додайте улюблені спеції. Печінку промийте, видаліть усі плівки та прожилки, наріжте на середні шматочки. Перекладіть підготовлену печінку в маринад, перемішайте, накрийте плівкою і приберіть холодильник як мінімум на 1,5–2 години. Цибулю наріжте півкільцями та обсмажте на олії до готовності, потім приберіть зі сковороди. Кожен шматочок печінки запаніруйте в борошні та викладіть у цю ж сковороду. Обсмажте з кожного боку 4-7 хвилин на середньому вогні. До обсмаженої печінки додайте цибулю і перемішайте лопаткою. Протушкуйте блюдо ще 5 хвилин під кришкою. Смачного!

Якщо ви правильно підготуєте печінку до приготування, страва вийде вдвічі смачніша. До того ж у вас на це піде зовсім небагато часу.