Волшебный маринад превратит печень в ресторанное блюдо: рецепт от опытных кулинаров

Вкусное блюдо без лишней возни

Куриная печень – продукт вкусный, недорогой и простой в приготовлении. Она является отличным источником питательных веществ, богата витаминами и минералами, которые имеют огромную пользу для организма. Именно поэтому продукт нужно добавлять его в свой рацион.

Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим непревзойденное блюдо — печень в маринаде. Без труда вы получите просто королевское блюдо!

Как приготовить печень в маринаде

Ингредиенты:

куриная печень – 700 г;

лук – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.;

чеснок – 4 зуб.;

сахар – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

сода – 0,5 ч. л.;

подсолнечное масло – по своему вкусу;

пшеничная мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Для приготовления маринада пропустите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты, кроме печени, лука и муки. Добавьте любимые специи. Печень промойте, удалите все пленки и прожилки, нарежьте на средние кусочки. Переложите подготовленную печень в маринад, перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник как минимум на 1,5–2 часа. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на подсолнечном масле до готовности, затем уберите из сковороды. Каждый кусочек печени запанируйте в муке и выложите в эту же сковороду. Обжарьте с каждой стороны 4-7 минут на среднем огне. К обжаренной печени добавьте лук и перемешайте лопаткой. Потушите блюдо еще минут 5 под крышкой. Приятного аппетита!

Если вы правильно подготовите печень к приготовлению, блюдо получится вдвое вкуснее. К тому же, у вас на это уйдет совсем немного времени.