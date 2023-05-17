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Волшебный маринад превратит печень в ресторанное блюдо: рецепт от опытных кулинаров

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриная печень в маринаде - невероятно вкусное блюдо
Куриная печень в маринаде - невероятно вкусное блюдо. Фото ukr.media

Вкусное блюдо без лишней возни

Куриная печень – продукт вкусный, недорогой и простой в приготовлении. Она является отличным источником питательных веществ, богата витаминами и минералами, которые имеют огромную пользу для организма. Именно поэтому продукт нужно добавлять его в свой рацион.

Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим непревзойденное блюдо — печень в маринаде. Без труда вы получите просто королевское блюдо!

Как приготовить печень в маринаде

Ингредиенты:

  • куриная печень – 700 г;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • подсолнечное масло – по своему вкусу;
  • пшеничная мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления маринада пропустите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты, кроме печени, лука и муки. Добавьте любимые специи.
  2. Печень промойте, удалите все пленки и прожилки, нарежьте на средние кусочки.
  3. Переложите подготовленную печень в маринад, перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник как минимум на 1,5–2 часа.
  4. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на подсолнечном масле до готовности, затем уберите из сковороды.
  5. Каждый кусочек печени запанируйте в муке и выложите в эту же сковороду. Обжарьте с каждой стороны 4-7 минут на среднем огне.
  6. К обжаренной печени добавьте лук и перемешайте лопаткой. Потушите блюдо еще минут 5 под крышкой. Приятного аппетита!

Если вы правильно подготовите печень к приготовлению, блюдо получится вдвое вкуснее. К тому же, у вас на это уйдет совсем немного времени.

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#Рецепт #Печень #Готовим дома