Волшебный маринад превратит печень в ресторанное блюдо: рецепт от опытных кулинаров
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Вкусное блюдо без лишней возни
Куриная печень – продукт вкусный, недорогой и простой в приготовлении. Она является отличным источником питательных веществ, богата витаминами и минералами, которые имеют огромную пользу для организма. Именно поэтому продукт нужно добавлять его в свой рацион.
Сегодня мы вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим непревзойденное блюдо — печень в маринаде. Без труда вы получите просто королевское блюдо!
Как приготовить печень в маринаде
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 г;
- лук – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- чеснок – 4 зуб.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- подсолнечное масло – по своему вкусу;
- пшеничная мука – 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Для приготовления маринада пропустите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты, кроме печени, лука и муки. Добавьте любимые специи.
- Печень промойте, удалите все пленки и прожилки, нарежьте на средние кусочки.
- Переложите подготовленную печень в маринад, перемешайте, накройте пленкой и уберите в холодильник как минимум на 1,5–2 часа.
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на подсолнечном масле до готовности, затем уберите из сковороды.
- Каждый кусочек печени запанируйте в муке и выложите в эту же сковороду. Обжарьте с каждой стороны 4-7 минут на среднем огне.
- К обжаренной печени добавьте лук и перемешайте лопаткой. Потушите блюдо еще минут 5 под крышкой. Приятного аппетита!
Если вы правильно подготовите печень к приготовлению, блюдо получится вдвое вкуснее. К тому же, у вас на это уйдет совсем немного времени.