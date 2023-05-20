Двома наїсться вся родина: рецепт кабачків у духовці з помідорами
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Страви з кабачків у духовці виходять суперкорисними, а за смаковими якостями та ароматом вони далеко попереду всіх інших способів приготування. Кабачки можна запекти в чистому вигляді, приготувати з них човники або нафарширувати різними начинками — від овочевих до м’ясних.
Завдяки своєму тонкому смаку кабачок чудово поєднується з багатьма іншими інгредієнтами. Тому кабачки в духовці з помідорами за рецептом "Смач" вам сподобаються. Це проста, швидка, не калорійна, легка у приготуванні страва.
Як приготувати в духовці кабачки з помідорами
Інгредієнти:
- кабачок — 1-2 шт.;
- помідори свіжі – 3-5 шт.;
- сметана — 200 г;
- цибуля зелена – 2-3 шт.;
- сир – 150 г;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Кабачок та помідори наріжте кружальцями. Чергуючи, викладіть у форму.
- Змішайте сметану, сіль, перець, нарізану цибулю. Перемішайте.
- Суміш, що вийшла, викладіть поверх овочів і накрийте натертим на дрібній тертці сиром.
- Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин. Кабачки з помідорами під сметанним соусом із сиром готові. Остудіть і подавайте.
А щоб кабачки росли як на дріжджах, необхідно підгодовувати їх одним недорогим засобом. Завдяки йому ви отримаєте рясний урожай.