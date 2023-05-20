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Двома наїсться вся родина: рецепт кабачків у духовці з помідорами

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні кабачки з помідорами в духовці
Смачні кабачки з помідорами в духовці. Фото http://smach.com.ua/

Ви забудете про голод надовго!

Страви з кабачків у духовці виходять суперкорисними, а за смаковими якостями та ароматом вони далеко попереду всіх інших способів приготування. Кабачки можна запекти в чистому вигляді, приготувати з них човники або нафарширувати різними начинками — від овочевих до м’ясних.

Завдяки своєму тонкому смаку кабачок чудово поєднується з багатьма іншими інгредієнтами. Тому кабачки в духовці з помідорами за рецептом "Смач" вам сподобаються. Це проста, швидка, не калорійна, легка у приготуванні страва.

Як приготувати в духовці кабачки з помідорами

Інгредієнти:

  • кабачок — 1-2 шт.;
  • помідори свіжі – 3-5 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • цибуля зелена – 2-3 шт.;
  • сир – 150 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Кабачок та помідори наріжте кружальцями. Чергуючи, викладіть у форму.
  2. Змішайте сметану, сіль, перець, нарізану цибулю. Перемішайте.
  3. Суміш, що вийшла, викладіть поверх овочів і накрийте натертим на дрібній тертці сиром.
  4. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин. Кабачки з помідорами під сметанним соусом із сиром готові. Остудіть і подавайте.

А щоб кабачки росли як на дріжджах, необхідно підгодовувати їх одним недорогим засобом. Завдяки йому ви отримаєте рясний урожай.

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#Рецепт #Кабачки #Готуємо вдома