Двома наїсться вся родина: рецепт кабачків у духовці з помідорами

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Страви з кабачків у духовці виходять суперкорисними, а за смаковими якостями та ароматом вони далеко попереду всіх інших способів приготування. Кабачки можна запекти в чистому вигляді, приготувати з них човники або нафарширувати різними начинками — від овочевих до м’ясних.

Завдяки своєму тонкому смаку кабачок чудово поєднується з багатьма іншими інгредієнтами. Тому кабачки в духовці з помідорами за рецептом "Смач" вам сподобаються. Це проста, швидка, не калорійна, легка у приготуванні страва.

Як приготувати в духовці кабачки з помідорами

Інгредієнти:

кабачок — 1-2 шт.;

помідори свіжі – 3-5 шт.;

сметана — 200 г;

цибуля зелена – 2-3 шт.;

сир – 150 г;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Кабачок та помідори наріжте кружальцями. Чергуючи, викладіть у форму. Змішайте сметану, сіль, перець, нарізану цибулю. Перемішайте. Суміш, що вийшла, викладіть поверх овочів і накрийте натертим на дрібній тертці сиром. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин. Кабачки з помідорами під сметанним соусом із сиром готові. Остудіть і подавайте.

А щоб кабачки росли як на дріжджах, необхідно підгодовувати їх одним недорогим засобом. Завдяки йому ви отримаєте рясний урожай.