Пара кабачків, трохи картоплі — і страва готова: рецепт найсмачніших кабачків з картоплею

Страва нагодує всіх до відвалу

Страви з кабачків у духовці виходять суперкорисними, а за смаковими якостями та ароматом вони далеко попереду всіх інших способів приготування. Завдяки своєму тонкому смаку кабачок відмінно поєднується з багатьма іншими продуктами та є універсальним овочом у кулінарії. Кабачки можна запекти в чистому вигляді, зробити з них човники або нафарширувати різними начинками.

Саме тому є безліч варіантів приготування запечених кабачків. Сьогодні ми спробуємо запекти їх разом із картоплею за рецептом "Смач". Нічого кращого з кабачків ви ще не куштували!

Як приготувати запечені кабачки з картоплею

Інгредієнти:

цукіні — 675 г;

картопля — 450 г;

болгарський перець – 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

цибуля – 1 шт.;

нарізана петрушка — 3 ст. л;

олія оливкова – 150 мл;

помідори — 450 мл;

орегано — 1 ч. л.;

сіль — 1 щіпка;

мелений чорний перець — 1 щіпка.

Спосіб приготування:

У розігріту духовку поставте деко, змащене оливковою олією. Викладіть на нього мікс із нарізаної цукіні, картоплі, порізаного соломкою перцю, петрушки, дрібно порізаного часнику, помідора, нарізаного півкільцями цибулі, солі та чорного перцю. Поступово розподіліть овочі по деку і посипте орегано. Запікайте приблизно 1 годину (залежно від товщини шматочків), іноді перемішуючи.

Як тільки овочі пропікаються – дістаємо та насолоджуємось. Подавати страву можна з улюбленим соусом.