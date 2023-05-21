Пара кабачків, трохи картоплі — і страва готова: рецепт найсмачніших кабачків з картоплею
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Страва нагодує всіх до відвалу
Страви з кабачків у духовці виходять суперкорисними, а за смаковими якостями та ароматом вони далеко попереду всіх інших способів приготування. Завдяки своєму тонкому смаку кабачок відмінно поєднується з багатьма іншими продуктами та є універсальним овочом у кулінарії. Кабачки можна запекти в чистому вигляді, зробити з них човники або нафарширувати різними начинками.
Саме тому є безліч варіантів приготування запечених кабачків. Сьогодні ми спробуємо запекти їх разом із картоплею за рецептом "Смач". Нічого кращого з кабачків ви ще не куштували!
Як приготувати запечені кабачки з картоплею
Інгредієнти:
- цукіні — 675 г;
- картопля — 450 г;
- болгарський перець – 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- цибуля – 1 шт.;
- нарізана петрушка — 3 ст. л;
- олія оливкова – 150 мл;
- помідори — 450 мл;
- орегано — 1 ч. л.;
- сіль — 1 щіпка;
- мелений чорний перець — 1 щіпка.
Спосіб приготування:
- У розігріту духовку поставте деко, змащене оливковою олією.
- Викладіть на нього мікс із нарізаної цукіні, картоплі, порізаного соломкою перцю, петрушки, дрібно порізаного часнику, помідора, нарізаного півкільцями цибулі, солі та чорного перцю.
- Поступово розподіліть овочі по деку і посипте орегано. Запікайте приблизно 1 годину (залежно від товщини шматочків), іноді перемішуючи.
Як тільки овочі пропікаються – дістаємо та насолоджуємось. Подавати страву можна з улюбленим соусом.