Що можна приготувати на обід: чудовий рецепт вітамінного теплого салату

Приголомшливе блюдо без метушні на кухні

Бажаєте приготувати смачний, ароматний та ситний салат? Приготуйте оригінальний теплий салат із баклажанами, помідорами та яйцями.

Страва за рецептом Сookorama виходить ситною, свіжою, пікантною і красивою. Для її приготування потрібно трохи бюджетних продуктів. Попри свою простоту, салат виходить досконалим.

Як приготувати теплий салат з баклажанів, помідорів та яєць.

Інгредієнти:

баклажан — 2 шт.;

помідори чері — 10 шт;

яйця варені – 2 шт.;

олія – для смаження;

сіль – на свій смак;

цибуля шалот, очищена та подрібнена – 1 ст. л.

Для заправки:

оцет яблучний – 1/4 ст.;

соєвий соус — 1 ч. л.;

перець – на свій смак;

зелена цибуля – кілька пір’їн.

Спосіб приготування:

Промити та підсушити всі овочі, потім помідори порізати навпіл, відкласти убік. Баклажани потрібно нарізати маленькими кубиками, перекласти в сковороду та обсмажити до золотистого відтінку в гарячій олії. Посолити та додати нарізану цибулю шалот. Як альтернатива — можна запекти баклажани в духовці без олії. У глибоку миску викласти смажені баклажани, з боків розкласти помідори. Варені яйця почистити, розрізати на поздовжні половинки, потім ще раз розрізати навпіл. Відправити до обсмажених баклажанів та томатів. Для заправки змішати необхідні інгредієнти та заправити салат, посипати нарізаною зеленою цибулею.

Смачний салат готовий. Його краще подавати теплим з улюбленими м’ясними стравами та морепродуктами.