Что можно приготовить на обед: восхитительный рецепт витаминного теплого салата

Потрясающее блюдо без возни на кухне

Хотите приготовить вкусный, ароматный и сытный салат? Приготовьте оригинальный теплый салат с баклажанами, помидорами и яйцами.

Блюдо по рецепту Сookorama получается сытным, свежим, пикантным и красивым. Для ее приготовления требуется немного бюджетных продуктов. Несмотря на свою простоту, салат получается совершенно совершенным.

Как приготовить теплый салат из баклажанов, помидоров и яиц

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт.;

помидоры черри – 10 шт;

яйца вареные – 2 шт.;

масло – для жарки;

соль – по своему вкусу;

лук шалот, очищенный и измельченный – 1 ст. л.

Для заправки:

уксус яблочный – 1/4 ст.;

соевый соус – 1 ч. л.;

перец – по своему вкусу;

зеленый лук – несколько перьев.

Способ приготовления:

Промыть и подсушить все овощи, затем помидоры порезать пополам, отложить в сторону. Баклажаны нужно нарезать маленькими кубиками, переложить в сковороду и обжарить до лёгкого золотистого оттенка в горячем масле. Посолить и добавить нарезанный лук шалот. Как альтернатива – можно запечь баклажаны в духовке без масла. В глубокую миску выложить жареные баклажаны, по бокам разложить помидоры. Вареные яйца почистить, разрезать на продольные половинки, затем еще раз разрезать пополам. Отправить к обжаренным баклажанам и томатам. Для заправки смешать необходимые ингредиенты и заправить салат, посыпать нарезанным зеленым луком.

Вкусный салат готов. Его лучше подавать теплым с любимыми мясными блюдами и морепродуктами.