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Что можно приготовить на обед: восхитительный рецепт витаминного теплого салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытный и вкусный теплый салат из баклажанов, помидоров и яиц
Сытный и вкусный теплый салат из баклажанов, помидоров и яиц. Фото cookorama.com.ua

Потрясающее блюдо без возни на кухне

Хотите приготовить вкусный, ароматный и сытный салат? Приготовьте оригинальный теплый салат с баклажанами, помидорами и яйцами.

Блюдо по рецепту Сookorama получается сытным, свежим, пикантным и красивым. Для ее приготовления требуется немного бюджетных продуктов. Несмотря на свою простоту, салат получается совершенно совершенным.

Как приготовить теплый салат из баклажанов, помидоров и яиц

Ингредиенты:

  • баклажан – 2 шт.;
  • помидоры черри – 10 шт;
  • яйца вареные – 2 шт.;
  • масло – для жарки;
  • соль – по своему вкусу;
  • лук шалот, очищенный и измельченный – 1 ст. л.

Для заправки:

  • уксус яблочный – 1/4 ст.;
  • соевый соус – 1 ч. л.;
  • перец – по своему вкусу;
  • зеленый лук – несколько перьев.

Способ приготовления:

  1. Промыть и подсушить все овощи, затем помидоры порезать пополам, отложить в сторону.
  2. Баклажаны нужно нарезать маленькими кубиками, переложить в сковороду и обжарить до лёгкого золотистого оттенка в горячем масле. Посолить и добавить нарезанный лук шалот. Как альтернатива – можно запечь баклажаны в духовке без масла.
  3. В глубокую миску выложить жареные баклажаны, по бокам разложить помидоры.
  4. Вареные яйца почистить, разрезать на продольные половинки, затем еще раз разрезать пополам. Отправить к обжаренным баклажанам и томатам.
  5. Для заправки смешать необходимые ингредиенты и заправить салат, посыпать нарезанным зеленым луком.

Вкусный салат готов. Его лучше подавать теплым с любимыми мясными блюдами и морепродуктами.

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