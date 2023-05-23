Что можно приготовить на обед: восхитительный рецепт витаминного теплого салата
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Потрясающее блюдо без возни на кухне
Хотите приготовить вкусный, ароматный и сытный салат? Приготовьте оригинальный теплый салат с баклажанами, помидорами и яйцами.
Блюдо по рецепту Сookorama получается сытным, свежим, пикантным и красивым. Для ее приготовления требуется немного бюджетных продуктов. Несмотря на свою простоту, салат получается совершенно совершенным.
Как приготовить теплый салат из баклажанов, помидоров и яиц
Ингредиенты:
- баклажан – 2 шт.;
- помидоры черри – 10 шт;
- яйца вареные – 2 шт.;
- масло – для жарки;
- соль – по своему вкусу;
- лук шалот, очищенный и измельченный – 1 ст. л.
Для заправки:
- уксус яблочный – 1/4 ст.;
- соевый соус – 1 ч. л.;
- перец – по своему вкусу;
- зеленый лук – несколько перьев.
Способ приготовления:
- Промыть и подсушить все овощи, затем помидоры порезать пополам, отложить в сторону.
- Баклажаны нужно нарезать маленькими кубиками, переложить в сковороду и обжарить до лёгкого золотистого оттенка в горячем масле. Посолить и добавить нарезанный лук шалот. Как альтернатива – можно запечь баклажаны в духовке без масла.
- В глубокую миску выложить жареные баклажаны, по бокам разложить помидоры.
- Вареные яйца почистить, разрезать на продольные половинки, затем еще раз разрезать пополам. Отправить к обжаренным баклажанам и томатам.
- Для заправки смешать необходимые ингредиенты и заправить салат, посыпать нарезанным зеленым луком.
Вкусный салат готов. Его лучше подавать теплым с любимыми мясными блюдами и морепродуктами.