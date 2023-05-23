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Лінівіше нікуди: швидкий рецепт пиріжків з шинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ліниві пиріжки з шинкою — ідеально для швидкого перекушування
Ліниві пиріжки з шинкою — ідеально для швидкого перекушування. Фото Meta.ua

Вони готуються за лічені хвилини

Хоча б один рецепт лінивих пиріжків знає, напевно, кожен досвідчений кулінар. Називаються вони так, бо приготувати страву можна за лічені хвилини.

Але пиріжки з шинкою на сковороді з ніжного тіста та простих інгредієнтів від "Мета" — найледачіші. На їхнє приготування ви витратите зовсім небагато часу, але результат вийде винятковим — ви й оком не встигнете моргнути, як випічка розлетиться серед усіх членів сім’ї.

Як приготувати пиріжки на сковороді.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • кефір — 300 г;
  • борошно пшеничне — 250 г;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • сода харчова – 0,5 ч.л;
  • сіль — 1 ч.л.

Для начинки:

  • шинка — 130 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • яйце варене — 2 шт.;
  • цибуля зелена — до свого смаку;
  • масло рослинне.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте в глибокій мисці яйце, сіль, підігрітий кефір, соду і попередньо просіяне борошно.
  2. Шинку і цибулю наріжте, а яйця та сир натріть.
  3. Тісто і начинку змішайте до однорідності, щоб не було грудочок.
  4. Змастіть розігріту сковороду олією і викладайте на неї ложкою пиріжки.
  5. Смажити пиріжки потрібно не більше 5 хвилин з обох боків під кришкою до утворення золотистої скоринки. Страва готова, смачного!

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#Рецепт #Пиріжки #Готуємо вдома