Лінівіше нікуди: швидкий рецепт пиріжків з шинкою
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Вони готуються за лічені хвилини
Хоча б один рецепт лінивих пиріжків знає, напевно, кожен досвідчений кулінар. Називаються вони так, бо приготувати страву можна за лічені хвилини.
Але пиріжки з шинкою на сковороді з ніжного тіста та простих інгредієнтів від "Мета" — найледачіші. На їхнє приготування ви витратите зовсім небагато часу, але результат вийде винятковим — ви й оком не встигнете моргнути, як випічка розлетиться серед усіх членів сім’ї.
Як приготувати пиріжки на сковороді.
Інгредієнти:
Для тіста:
- кефір — 300 г;
- борошно пшеничне — 250 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- сода харчова – 0,5 ч.л;
- сіль — 1 ч.л.
Для начинки:
- шинка — 130 г;
- сир твердий — 100 г;
- яйце варене — 2 шт.;
- цибуля зелена — до свого смаку;
- масло рослинне.
Спосіб приготування:
- Змішайте в глибокій мисці яйце, сіль, підігрітий кефір, соду і попередньо просіяне борошно.
- Шинку і цибулю наріжте, а яйця та сир натріть.
- Тісто і начинку змішайте до однорідності, щоб не було грудочок.
- Змастіть розігріту сковороду олією і викладайте на неї ложкою пиріжки.
- Смажити пиріжки потрібно не більше 5 хвилин з обох боків під кришкою до утворення золотистої скоринки. Страва готова, смачного!
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