Лінівіше нікуди: швидкий рецепт пиріжків з шинкою

Вони готуються за лічені хвилини

Хоча б один рецепт лінивих пиріжків знає, напевно, кожен досвідчений кулінар. Називаються вони так, бо приготувати страву можна за лічені хвилини.

Але пиріжки з шинкою на сковороді з ніжного тіста та простих інгредієнтів від "Мета" — найледачіші. На їхнє приготування ви витратите зовсім небагато часу, але результат вийде винятковим — ви й оком не встигнете моргнути, як випічка розлетиться серед усіх членів сім’ї.

Як приготувати пиріжки на сковороді.

Інгредієнти:

Для тіста:

кефір — 300 г;

борошно пшеничне — 250 г;

яйце куряче — 1 шт.;

сода харчова – 0,5 ч.л;

сіль — 1 ч.л.

Для начинки:

шинка — 130 г;

сир твердий — 100 г;

яйце варене — 2 шт.;

цибуля зелена — до свого смаку;

масло рослинне.

Спосіб приготування:

Змішайте в глибокій мисці яйце, сіль, підігрітий кефір, соду і попередньо просіяне борошно. Шинку і цибулю наріжте, а яйця та сир натріть. Тісто і начинку змішайте до однорідності, щоб не було грудочок. Змастіть розігріту сковороду олією і викладайте на неї ложкою пиріжки. Смажити пиріжки потрібно не більше 5 хвилин з обох боків під кришкою до утворення золотистої скоринки. Страва готова, смачного!

Грузинські хачапурі можна також приготувати швидко. Через десять хвилин ви вже будете їсти улюблену страву.