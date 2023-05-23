Ленивее некуда: быстрый рецепт пирожков с ветчиной
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Они готовятся за считанные минуты
Хотя бы один рецепт ленивых пирожков знает, наверное, каждый опытный кулинар. Называются они так, потому что приготовить такое блюдо можно в считанные минуты.
Но пирожки с ветчиной на сковороде из нежного теста и простых ингредиентов от "Мета" — самые ленивые. На их приготовление вы потратите совсем немного времени, но результат выйдет поразительным — вы и глазом не успеете моргнуть, как выпечка разлетится среди всех членов семьи.
Как приготовить ленивые пирожки на сковороде
Ингредиенты:
Для теста:
- кефир — 300 г;
- мука пшеничная — 250 г;
- яйцо куриное — 1 шт;
- сода пищевая — 0,5 ч.л;
- соль — 1 ч.л.
Для начинки:
- ветчина — 130 г;
- сыр твердый — 100 г;
- яйцо вареное — 2 шт.;
- лук зеленый — по вкусу;
- масло растительное.
Способ приготовления:
- Смешайте в глубокой миске яйцо, соль, слегка подогретый кефир, соду и просеянную предварительно муку.
- Ветчину и лук нарежьте, а яйца и сыр натрите.
- Тесто и начинку смешайте до однородности, чтобы не было комочков.
- Смажьте разогретую сковороду растительным маслом и выкладывайте на нее ложкой пирожки.
- Жарить пирожки нужно не более 5 минут с обеих сторон под крышкой до образования золотистой корочки. Блюдо готово, приятного аппетита!
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