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Ленивее некуда: быстрый рецепт пирожков с ветчиной

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ленивые пирожки с ветчиной - идеально для быстрого перекуса
Ленивые пирожки с ветчиной - идеально для быстрого перекуса. Фото Meta.ua

Они готовятся за считанные минуты

Хотя бы один рецепт ленивых пирожков знает, наверное, каждый опытный кулинар. Называются они так, потому что приготовить такое блюдо можно в считанные минуты.

Но пирожки с ветчиной на сковороде из нежного теста и простых ингредиентов от "Мета" — самые ленивые. На их приготовление вы потратите совсем немного времени, но результат выйдет поразительным — вы и глазом не успеете моргнуть, как выпечка разлетится среди всех членов семьи.

Как приготовить ленивые пирожки на сковороде

Ингредиенты:

Для теста:

  • кефир — 300 г;
  • мука пшеничная — 250 г;
  • яйцо куриное — 1 шт;
  • сода пищевая — 0,5 ч.л;
  • соль — 1 ч.л.

Для начинки:

  • ветчина — 130 г;
  • сыр твердый — 100 г;
  • яйцо вареное — 2 шт.;
  • лук зеленый — по вкусу;
  • масло растительное.

Способ приготовления:

  1. Смешайте в глубокой миске яйцо, соль, слегка подогретый кефир, соду и просеянную предварительно муку.
  2. Ветчину и лук нарежьте, а яйца и сыр натрите.
  3. Тесто и начинку смешайте до однородности, чтобы не было комочков.
  4. Смажьте разогретую сковороду растительным маслом и выкладывайте на нее ложкой пирожки.
  5. Жарить пирожки нужно не более 5 минут с обеих сторон под крышкой до образования золотистой корочки. Блюдо готово, приятного аппетита!

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#Рецепт #Пирожки #Готовим дома