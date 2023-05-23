Ленивее некуда: быстрый рецепт пирожков с ветчиной

Они готовятся за считанные минуты

Хотя бы один рецепт ленивых пирожков знает, наверное, каждый опытный кулинар. Называются они так, потому что приготовить такое блюдо можно в считанные минуты.

Но пирожки с ветчиной на сковороде из нежного теста и простых ингредиентов от "Мета" — самые ленивые. На их приготовление вы потратите совсем немного времени, но результат выйдет поразительным — вы и глазом не успеете моргнуть, как выпечка разлетится среди всех членов семьи.

Как приготовить ленивые пирожки на сковороде

Ингредиенты:

Для теста:

кефир — 300 г;

мука пшеничная — 250 г;

яйцо куриное — 1 шт;

сода пищевая — 0,5 ч.л;

соль — 1 ч.л.

Для начинки:

ветчина — 130 г;

сыр твердый — 100 г;

яйцо вареное — 2 шт.;

лук зеленый — по вкусу;

масло растительное.

Способ приготовления:

Смешайте в глубокой миске яйцо, соль, слегка подогретый кефир, соду и просеянную предварительно муку. Ветчину и лук нарежьте, а яйца и сыр натрите. Тесто и начинку смешайте до однородности, чтобы не было комочков. Смажьте разогретую сковороду растительным маслом и выкладывайте на нее ложкой пирожки. Жарить пирожки нужно не более 5 минут с обеих сторон под крышкой до образования золотистой корочки. Блюдо готово, приятного аппетита!

Грузинские хачапури можно приготовить также быстро. Через десять минут вы уже будете есть любимое блюдо.