Посмажте кабачки в пивному клярі – і від компліментів відбою не буде: рецепт найкращої закуски
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Закуска, якої завжди буде мало
Влітку на нашому столі з’являються звичні та всіма нами улюблені кабачки. Рецептів страв з цих овочів безліч: їх можна солити, тушкувати або смажити, готувати з них рагу, супи або оладки. Якщо ви вже все робили з кабачками — смажили у борошні, запікали з фаршем, додавали в рагу — настав час кабачків у пивному клярі.
Приготовлені за рецептом Shuba кабачки хрусткі зовні, але всередині неймовірно ніжні. Саме пивний кляр додасть страві хрустинки, легкості та приголомшливого смаку.
Як приготувати кабачки в пивному клярі
Інгредієнти на 2 порції:
- кабачок — 1 шт.;
- яйця — 1 шт.;
- борошно пшеничне — 140 г;
- пиво — 150 мл;
- олія соняшникова — 40 мл;
- часник сушений — 5 г;
- сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Кабачок помийте, обсушіть і наріжте кружальцями шириною 1 см. Посоліть, поперчіть і посипте сухим часником з двох боків.
- Для кляру змішайте 100 г борошна, яйця, сіль та поступово вливайте пиво, весь час перемішуючи. Маса має бути однорідною.
- Решту борошна насипте в тарілочку, обвалюйте в ній кружечки кабачків, потім занурюйте в кляр. Розігрійте сковороду з маслом і обсмажте кабачки з двох боків до золотистого кольору десь по 3 хвилини з кожного боку.
- Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Подавайте теплими!
Подавайте кабачки в пивному клярі з улюбленим соусом і відчуйте задоволення в повній мірі. Приємного апетиту!