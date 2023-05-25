Посмажте кабачки в пивному клярі – і від компліментів відбою не буде: рецепт найкращої закуски

Закуска, якої завжди буде мало

Влітку на нашому столі з’являються звичні та всіма нами улюблені кабачки. Рецептів страв з цих овочів безліч: їх можна солити, тушкувати або смажити, готувати з них рагу, супи або оладки. Якщо ви вже все робили з кабачками — смажили у борошні, запікали з фаршем, додавали в рагу — настав час кабачків у пивному клярі.

Приготовлені за рецептом Shuba кабачки хрусткі зовні, але всередині неймовірно ніжні. Саме пивний кляр додасть страві хрустинки, легкості та приголомшливого смаку.

Як приготувати кабачки в пивному клярі

Інгредієнти на 2 порції:

кабачок — 1 шт.;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне — 140 г;

пиво — 150 мл;

олія соняшникова — 40 мл;

часник сушений — 5 г;

сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Кабачок помийте, обсушіть і наріжте кружальцями шириною 1 см. Посоліть, поперчіть і посипте сухим часником з двох боків. Для кляру змішайте 100 г борошна, яйця, сіль та поступово вливайте пиво, весь час перемішуючи. Маса має бути однорідною. Решту борошна насипте в тарілочку, обвалюйте в ній кружечки кабачків, потім занурюйте в кляр. Розігрійте сковороду з маслом і обсмажте кабачки з двох боків до золотистого кольору десь по 3 хвилини з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Подавайте теплими!

Подавайте кабачки в пивному клярі з улюбленим соусом і відчуйте задоволення в повній мірі. Приємного апетиту!