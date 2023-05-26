Рецепт котлет без м’яса: ніхто не здогадається, з чого вони
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Якщо набридла вівсяна каша, приготуйте котлети з неї
Чи буває у вас таке, що крім вівсяних пластівців удома нічого й немає? Ми пропонуємо вам просту та універсальну страву з вівсяних пластівців та овочів – котлети з вівсянки.
Апетитні, досить прості в приготуванні та смачні котлети за рецептом Рixelinform – чудова ідея корисної основної страви без м’яса. Подібні котлети бюджетні та не вимагають тривалої обсмажування.
Як приготувати котлети з вівсянки
Інгредієнти:
- 1 склянка вівсянки;
- 1 середня цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 велика морква;
- 2 столові ложки олії;
- 1 яйце;
- 2 столові ложки панірувальних сухарів;
- сіль та перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Залийте вівсянку окропом на 10-15 хвилин, щоб вона стала м’якшою. Потім відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.
- Дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх на олії, поки вони не стануть золотистого кольору.
- Моркву натріть на дрібній тертці, додайте в сковороду з цибулею та часником. Обсмажте на середньому вогні, поки морква стане м’якою.
- У великій мисці змішайте вівсянку та яйце. Додайте обсмажені овочі, сіль та перець до свого смаку. Добре розмішайте усі інгредієнти. Якщо тісто вийшло занадто рідким, додайте панірувальні сухарі або борошно.
- Сформуйте котлети розміром приблизно з долоню.
- Обсмажуйте котлети на маслі на середньому вогні, доки вони не стануть золотистого кольору з двох боків.
Приготуйте до котлет улюблений соус і насолоджуйтесь! Смачного!