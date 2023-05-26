Рецепт котлет без м’яса: ніхто не здогадається, з чого вони

Якщо набридла вівсяна каша, приготуйте котлети з неї

Чи буває у вас таке, що крім вівсяних пластівців удома нічого й немає? Ми пропонуємо вам просту та універсальну страву з вівсяних пластівців та овочів – котлети з вівсянки.

Апетитні, досить прості в приготуванні та смачні котлети за рецептом Рixelinform – чудова ідея корисної основної страви без м’яса. Подібні котлети бюджетні та не вимагають тривалої обсмажування.

Як приготувати котлети з вівсянки

Інгредієнти:

1 склянка вівсянки;

1 середня цибулина;

2 зубчики часнику;

1 велика морква;

2 столові ложки олії;

1 яйце;

2 столові ложки панірувальних сухарів;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Залийте вівсянку окропом на 10-15 хвилин, щоб вона стала м’якшою. Потім відкиньте на друшляк і дайте стекти воді. Дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх на олії, поки вони не стануть золотистого кольору. Моркву натріть на дрібній тертці, додайте в сковороду з цибулею та часником. Обсмажте на середньому вогні, поки морква стане м’якою. У великій мисці змішайте вівсянку та яйце. Додайте обсмажені овочі, сіль та перець до свого смаку. Добре розмішайте усі інгредієнти. Якщо тісто вийшло занадто рідким, додайте панірувальні сухарі або борошно. Сформуйте котлети розміром приблизно з долоню. Обсмажуйте котлети на маслі на середньому вогні, доки вони не стануть золотистого кольору з двох боків.

Приготуйте до котлет улюблений соус і насолоджуйтесь! Смачного!