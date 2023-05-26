Рецепт котлет без мяса: никто не догадается, из чего они
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Если надоела овсяная каша, приготовьте из нее котлеты
Бывает ли у вас такое, что кроме овсяных хлопьев дома ничего и нет? Мы предлагаем вам простое и универсальное блюдо из овсяных хлопьев и овощей – котлеты из овсянки.
Аппетитные, довольно простые в приготовлении и вкуснейшие котлеты по рецепту Рixelinform – отличная идея полезного основного блюда без мяса. Подобные котлеты бюджетны и не требуют длительной обжарки.
Как приготовить котлеты из овсянки
Ингредиенты:
- 1 стакан овсянки;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 большая морковь;
- 2 столовых ложки масла;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки панировочных сухарей;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Залейте овсянку кипятком на 10-15 минут, чтобы она стала более мягкой. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
- Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на растительном масле, пока они не станут золотистого цвета.
- Морковь натрите на мелкой терке, добавьте в сковороду с луком и чесноком. Обжарьте на среднем огне, пока морковь не станет мягкой.
- В большой миске смешайте овсянку и яйцо. Добавьте обжаренные овощи, соль и перец по вкусу. Хорошо размешайте все ингредиенты. Если тесто получилось слишком жидким, добавьте панировочные сухари или муку.
- Сформируйте котлеты размером примерно с ладонь.
- Обжаривайте котлеты на масле на среднем огне, пока они не станут золотистого цвета с двух сторон.
Приготовьте к котлетам любимый соус и наслаждайтесь! Приятного аппетита!