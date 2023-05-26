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Рецепт котлет без мяса: никто не догадается, из чего они

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Котлеты из овсянки - необычное блюдо из обычных продуктов
Котлеты из овсянки - необычное блюдо из обычных продуктов. Фото http://smach.com.ua/

Если надоела овсяная каша, приготовьте из нее котлеты

Бывает ли у вас такое, что кроме овсяных хлопьев дома ничего и нет? Мы предлагаем вам простое и универсальное блюдо из овсяных хлопьев и овощей – котлеты из овсянки.

Аппетитные, довольно простые в приготовлении и вкуснейшие котлеты по рецепту Рixelinform – отличная идея полезного основного блюда без мяса. Подобные котлеты бюджетны и не требуют длительной обжарки.

Как приготовить котлеты из овсянки

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсянки;
  • 1 средняя луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 большая морковь;
  • 2 столовых ложки масла;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки панировочных сухарей;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Залейте овсянку кипятком на 10-15 минут, чтобы она стала более мягкой. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
  2. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на растительном масле, пока они не станут золотистого цвета.
  3. Морковь натрите на мелкой терке, добавьте в сковороду с луком и чесноком. Обжарьте на среднем огне, пока морковь не станет мягкой.
  4. В большой миске смешайте овсянку и яйцо. Добавьте обжаренные овощи, соль и перец по вкусу. Хорошо размешайте все ингредиенты. Если тесто получилось слишком жидким, добавьте панировочные сухари или муку.
  5. Сформируйте котлеты размером примерно с ладонь.
  6. Обжаривайте котлеты на масле на среднем огне, пока они не станут золотистого цвета с двух сторон.

Приготовьте к котлетам любимый соус и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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