Если надоела овсяная каша, приготовьте из нее котлеты

Бывает ли у вас такое, что кроме овсяных хлопьев дома ничего и нет? Мы предлагаем вам простое и универсальное блюдо из овсяных хлопьев и овощей – котлеты из овсянки.

Аппетитные, довольно простые в приготовлении и вкуснейшие котлеты по рецепту Рixelinform – отличная идея полезного основного блюда без мяса. Подобные котлеты бюджетны и не требуют длительной обжарки.

Как приготовить котлеты из овсянки

Ингредиенты:

1 стакан овсянки;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

1 большая морковь;

2 столовых ложки масла;

1 яйцо;

2 столовые ложки панировочных сухарей;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Залейте овсянку кипятком на 10-15 минут, чтобы она стала более мягкой. Затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на растительном масле, пока они не станут золотистого цвета. Морковь натрите на мелкой терке, добавьте в сковороду с луком и чесноком. Обжарьте на среднем огне, пока морковь не станет мягкой. В большой миске смешайте овсянку и яйцо. Добавьте обжаренные овощи, соль и перец по вкусу. Хорошо размешайте все ингредиенты. Если тесто получилось слишком жидким, добавьте панировочные сухари или муку. Сформируйте котлеты размером примерно с ладонь. Обжаривайте котлеты на масле на среднем огне, пока они не станут золотистого цвета с двух сторон.

Приготовьте к котлетам любимый соус и наслаждайтесь! Приятного аппетита!