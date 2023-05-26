Похрустимо по-єврейськи: на курячі шкварки за цим рецептом збіжаться навіть сусіди
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Що може бути краще за хрустких шкварок?
Єврейська кухня за великим рахунком починається зі шкварок. Це не тільки найвідоміша найпростіша закуска, а й незамінний інгредієнт та прикраса безлічі страв – від солоних закусок до солодкої випічки.
Для приготування хрустких ароматних курячих шкварок за рецептом Shuba потрібна охолоджена домашня курка. Вона повинна бути свіжою, з чистою пружною шкірою жовтого або жовтуватого кольору і таким же жиром, з характерним курячим запахом. Для страви не обов’язково брати цілу курку — шкуру та жир можна збирати поступово та зберігати у морозильній камері до приготування.
Як приготувати курячі шкварки
Інгредієнти на 4 порції:
- куряча шкіра — 300 г;
- курячий жир — 200 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Зріжте шкіру та жир з курятини, промийте та обсушіть паперовим рушником. Дрібно наріжте та посоліть шматки до смаку. Нарізати свіжий курячий жир і шкіру буде зручніше, якщо їх трохи підморозити в морозилці.
- Розігрійте суху сковороду, покладіть у неї жир і шкіру та витоплюйте на тихому вогні.
- Очистьте цибулю і дрібно наріжте. Коли шкварки будуть майже готові, додайте цибулю і смажте, доки вона не зарум’яниться.
- З готових шкварок обережно злийте жир через сито у чисту банку. Закрийте банку щільно кришкою. Зберігати їх можна у холодильнику до місяця.
Сухі шкварки можна просто їсти, посипати ними салати, пасту та готувати страви. Якщо зі шкварок не зливати весь жир, то вийде смачна намазка на улюблені грінки.