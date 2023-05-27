Копійчаний рецепт ситного обіду: смажена капуста в хлібних крихтах нагодує всю родину

Півгодини – і страва готова!

Іноді так не хочеться довго стояти на кухні. З приходом теплих днів хочеться готувати прості страви без особливої метушні.

Смажена капуста в хлібних крихтах за рецептом Shuba – саме таке блюдо. Цей гарнір простий і неймовірно смачний. Для його приготування вам потрібно зварити шматочки капусти, занурити їх у яєчну суміш, а потім запанірувати в хлібних крихтах і обсмажити. Гарантуємо: цю запечену капусту з’їдять буквально до останньої крихти.

Як приготувати смажену капусту в хлібних крихтах

Інгредієнти на 4 порції:

капуста білокачанна — 1 кг;

яйця — 2 шт.;

хлібна крихта — 100 г;

часник сушений — 10 г;

олія соняшникова — 100 мл;

сіль|соль|, перець чорний мелений.

Спосіб приготування:

Капусту промийте та обсушіть. Розріжте її на шматки товщиною 2 см разом із качаном, щоб тримала листя. Покладіть їх у киплячу підсолену воду і варіть 2-3 хвилини. Акуратно дістаньте їх шумівкою і викладіть в друшляк, щоб стекла зайва рідина. Для хлібної крихти наріжте вчорашній хліб скибочками завтовшки 1 см. Підсушіть у духовці протягом 10-15 хвилин. Потім подрібніть у блендері до крихти. У мисці збийте яйця зі щіпкою солі. У другій мисці змішайте хлібні крихти, сухий часник та перець. Скибочки капусти спочатку занурюйте в яйце, потім запануйте в крихтах. Обсмажте на розігрітій з олією сковороді з двох боків до зарум’янювання.

Смачний хліб для крихт можна приготувати вдома. Зробити це не становить особливих труднощів.