Копійчаний рецепт ситного обіду: смажена капуста в хлібних крихтах нагодує всю родину
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Півгодини – і страва готова!
Іноді так не хочеться довго стояти на кухні. З приходом теплих днів хочеться готувати прості страви без особливої метушні.
Смажена капуста в хлібних крихтах за рецептом Shuba – саме таке блюдо. Цей гарнір простий і неймовірно смачний. Для його приготування вам потрібно зварити шматочки капусти, занурити їх у яєчну суміш, а потім запанірувати в хлібних крихтах і обсмажити. Гарантуємо: цю запечену капусту з’їдять буквально до останньої крихти.
Як приготувати смажену капусту в хлібних крихтах
Інгредієнти на 4 порції:
- капуста білокачанна — 1 кг;
- яйця — 2 шт.;
- хлібна крихта — 100 г;
- часник сушений — 10 г;
- олія соняшникова — 100 мл;
- сіль|соль|, перець чорний мелений.
Спосіб приготування:
- Капусту промийте та обсушіть. Розріжте її на шматки товщиною 2 см разом із качаном, щоб тримала листя.
- Покладіть їх у киплячу підсолену воду і варіть 2-3 хвилини. Акуратно дістаньте їх шумівкою і викладіть в друшляк, щоб стекла зайва рідина.
- Для хлібної крихти наріжте вчорашній хліб скибочками завтовшки 1 см. Підсушіть у духовці протягом 10-15 хвилин. Потім подрібніть у блендері до крихти.
- У мисці збийте яйця зі щіпкою солі. У другій мисці змішайте хлібні крихти, сухий часник та перець.
- Скибочки капусти спочатку занурюйте в яйце, потім запануйте в крихтах. Обсмажте на розігрітій з олією сковороді з двох боків до зарум’янювання.
Смачний хліб для крихт можна приготувати вдома. Зробити це не становить особливих труднощів.