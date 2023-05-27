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Копеечный рецепт сытного обеда: жареная капуста в хлебных крошках накормит всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жареная капуста в хлебных крошках - то, чего вы точно еще не ели!
Жареная капуста в хлебных крошках - то, чего вы точно еще не ели!. Фото shuba.life

Полчаса — и блюдо готово!

Иногда так не хочется долго стоять на кухне. С приходом теплых денечков хочется готовить простые блюда без особой возни.

Жареная капуста в хлебных крошках по рецепту Shuba — именно такое блюдо. Этот гарнир прост и невероятно вкусен. Для его приготовления вам нужно сварить кусочки капусты, погрузить их в яичную смесь, а затем запанировать в хлебных крошках и обжарить. Гарантируем: эту запеченную капусту съедят буквально до последней крошки.

Как приготовить жареную капусту в хлебных крошках

Ингредиенты на 4 порции:

  • капуста белокочанная — 1 кг;
  • яйца — 2 шт.;
  • хлебная крошка — 100 г;
  • чеснок сушеный — 10 г;
  • масло подсолнечное — 100 мл;
  • соль, перец черный молотый.

Способ приготовления:

  1. Капусту промойте и обсушите. Разрежьте ее на куски толщиной 2 см вместе с кочерыжкой, чтобы держала листья.
  2. Положите их в кипящую подсоленную воду и варите 2-3 минуты. Аккуратно достаньте их шумовкой и выложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
  3. Для хлебной крошки нарежьте вчерашний хлеб ломтиками толщиной 1 см. Подсушите в духовке в течение 10-15 минут. Затем измельчите в блендере до крошки.
  4. В миске взбейте яйца со щепоткой соли. Во второй миске смешайте хлебные крошки, сухой чеснок и перец.
  5. Ломтики капусты сначала погружайте в яйцо, затем запанируйте в крошках. Обжарьте на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до зарумянивания.

Вкусный хлеб для крошек можно приготовить дома. Сделать это не представляет особого труда.

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