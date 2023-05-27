Копеечный рецепт сытного обеда: жареная капуста в хлебных крошках накормит всю семью

Полчаса — и блюдо готово!

Иногда так не хочется долго стоять на кухне. С приходом теплых денечков хочется готовить простые блюда без особой возни.

Жареная капуста в хлебных крошках по рецепту Shuba — именно такое блюдо. Этот гарнир прост и невероятно вкусен. Для его приготовления вам нужно сварить кусочки капусты, погрузить их в яичную смесь, а затем запанировать в хлебных крошках и обжарить. Гарантируем: эту запеченную капусту съедят буквально до последней крошки.

Как приготовить жареную капусту в хлебных крошках

Ингредиенты на 4 порции:

капуста белокочанная — 1 кг;

яйца — 2 шт.;

хлебная крошка — 100 г;

чеснок сушеный — 10 г;

масло подсолнечное — 100 мл;

соль, перец черный молотый.

Способ приготовления:

Капусту промойте и обсушите. Разрежьте ее на куски толщиной 2 см вместе с кочерыжкой, чтобы держала листья. Положите их в кипящую подсоленную воду и варите 2-3 минуты. Аккуратно достаньте их шумовкой и выложите в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Для хлебной крошки нарежьте вчерашний хлеб ломтиками толщиной 1 см. Подсушите в духовке в течение 10-15 минут. Затем измельчите в блендере до крошки. В миске взбейте яйца со щепоткой соли. Во второй миске смешайте хлебные крошки, сухой чеснок и перец. Ломтики капусты сначала погружайте в яйцо, затем запанируйте в крошках. Обжарьте на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до зарумянивания.

Вкусный хлеб для крошек можно приготовить дома. Сделать это не представляет особого труда.