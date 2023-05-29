Рецепт свинячих реберець у рукаві – найкраще, що може бути за день
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Проста, але смачна та соковита страва
Найсмачніші страви виходять із найпростіших інгредієнтів. Свинячі реберця в духовці відносяться саме до таких.
Страва за рецептом Radka.in.ua виходить соковитою та з апетитною карамелізованою начинкою. Використання рукава під час приготування збереже всі соки та аромати усередині м’яса, додасть йому соковитості. Реберця просто тануть у роті і саме тому їх можна подавати як на святковий стіл, так і включати в повсякденне меню. Але тут слід бути обережним, бо страва викликає залежність.
Як приготувати свинячі реберця в духовці
Інгредієнти:
- ребра – 1 кг;
- цибуля – 2 шт.;
- часник – 6 зубчиків;
- корінь імбиру – 10 г;
- соєвий соус – 120 мл;
- кетчуп – 40 мл;
- лимон – 1 шт;
- мед – 40 мл;
- прованські трави – щіпка;
- гвоздика – 3 шт.
Спосіб приготування:
- Для маринаду часник пропустити через прес, імбир натерти, змішати зі спеціями, соєвим соусом, медом, кетчупом.
- Обмазати отриманим соусом ребра, додати цибулю, нарізану кільцями, і лимонний сік.
- М’ясо необхідно маринувати під плівкою на полиці холодильника 2-3 години.
- Після закінчення цього часу реберця скласти в пакет для запікання, зав’язати, зробити 2-3 проколу для виходу пари.
- Запікати блюдо при 200 градусах 35 хвилин. Після цього відкрити пакет, готувати ще 15 хвилин для зарум’янювання.
Такі реберця можна подавати з улюбленим гарніром. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!