Рецепт свинячих реберець у рукаві – найкраще, що може бути за день

Проста, але смачна та соковита страва

Найсмачніші страви виходять із найпростіших інгредієнтів. Свинячі реберця в духовці відносяться саме до таких.

Страва за рецептом Radka.in.ua виходить соковитою та з апетитною карамелізованою начинкою. Використання рукава під час приготування збереже всі соки та аромати усередині м’яса, додасть йому соковитості. Реберця просто тануть у роті і саме тому їх можна подавати як на святковий стіл, так і включати в повсякденне меню. Але тут слід бути обережним, бо страва викликає залежність.

Як приготувати свинячі реберця в духовці

Інгредієнти:

ребра – 1 кг;

цибуля – 2 шт.;

часник – 6 зубчиків;

корінь імбиру – 10 г;

соєвий соус – 120 мл;

кетчуп – 40 мл;

лимон – 1 шт;

мед – 40 мл;

прованські трави – щіпка;

гвоздика – 3 шт.

Спосіб приготування:

Для маринаду часник пропустити через прес, імбир натерти, змішати зі спеціями, соєвим соусом, медом, кетчупом. Обмазати отриманим соусом ребра, додати цибулю, нарізану кільцями, і лимонний сік. М’ясо необхідно маринувати під плівкою на полиці холодильника 2-3 години. Після закінчення цього часу реберця скласти в пакет для запікання, зав’язати, зробити 2-3 проколу для виходу пари. Запікати блюдо при 200 градусах 35 хвилин. Після цього відкрити пакет, готувати ще 15 хвилин для зарум’янювання.

Такі реберця можна подавати з улюбленим гарніром. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!