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Рецепт свинячих реберець у рукаві – найкраще, що може бути за день

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Свинячі ребра в духовці — найкраща страва на обід
Свинячі ребра в духовці — найкраща страва на обід. Фото jisty.com.ua

Проста, але смачна та соковита страва

Найсмачніші страви виходять із найпростіших інгредієнтів. Свинячі реберця в духовці відносяться саме до таких.

Страва за рецептом Radka.in.ua виходить соковитою та з апетитною карамелізованою начинкою. Використання рукава під час приготування збереже всі соки та аромати усередині м’яса, додасть йому соковитості. Реберця просто тануть у роті і саме тому їх можна подавати як на святковий стіл, так і включати в повсякденне меню. Але тут слід бути обережним, бо страва викликає залежність.

Як приготувати свинячі реберця в духовці

Інгредієнти:

  • ребра – 1 кг;
  • цибуля – 2 шт.;
  • часник – 6 зубчиків;
  • корінь імбиру – 10 г;
  • соєвий соус – 120 мл;
  • кетчуп – 40 мл;
  • лимон – 1 шт;
  • мед – 40 мл;
  • прованські трави – щіпка;
  • гвоздика – 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду часник пропустити через прес, імбир натерти, змішати зі спеціями, соєвим соусом, медом, кетчупом.
  2. Обмазати отриманим соусом ребра, додати цибулю, нарізану кільцями, і лимонний сік.
  3. М’ясо необхідно маринувати під плівкою на полиці холодильника 2-3 години.
  4. Після закінчення цього часу реберця скласти в пакет для запікання, зав’язати, зробити 2-3 проколу для виходу пари.
  5. Запікати блюдо при 200 градусах 35 хвилин. Після цього відкрити пакет, готувати ще 15 хвилин для зарум’янювання.

Такі реберця можна подавати з улюбленим гарніром. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

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