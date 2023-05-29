Укр

Рецепт свиных ребрышек в рукаве - лучшее, что может быть за день

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Свиные ребра в духовке - лучшее блюдо на обед
Свиные ребра в духовке - лучшее блюдо на обед. Фото jisty.com.ua

Простое, но вкусное и сочное блюдо

Самые вкусные блюда получаются из самых простых ингредиентов. Свиные ребрышки в духовке относятся именно к таковым.

Блюдо за рецептом Radka.in.ua получается сочной и с аппетитной карамелизированной начинкой. Использование рукава во время приготовления сохранит все соки и ароматы внутри мяса, придаст ему сочность. Ребрышки просто будут таять во рту и именно поэтому их можно подавать как на праздничный стол, так и включать в повседневное меню. Но здесь следует быть осторожным, потому что блюдо вызывает зависимость.

Как приготовить свиные ребрышки в духовке

Ингредиенты:

  • ребра – 1 кг;
  • лук – 2 шт.;
  • чеснок – 6 зубчиков;
  • корень имбиря – 10 г;
  • соевый соус – 120 мл;
  • кетчуп – 40 мл;
  • лимон – 1 шт;
  • мед – 40 мл;
  • прованские травы – щепотка;
  • гвоздика – 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Для маринада чеснок пропустить через пресс, имбирь натереть, смешать со специями, соевым соусом, медом, кетчупом.
  2. Обмазать полученным соусом ребра, добавить лук, нарезанный кольцами, и лимонный сок.
  3. Мясо необходимо мариновать под пленкой на полке холодильника 2-3 часа.
  4. По истечению этого времени ребрышки сложить в пакет для запекания, завязать, сделать 2-3 прокола для выхода пара.
  5. Запекать блюдо при 200 градусах 35 минут. После этого открыть пакет, готовить еще 15 минут для зарумянивания.

Такие ребрышки можно подавать с любимым гарниром. Попробуйте – и вы не пожалеете!

Теги:
#Рецепт #Готовим дома #Свиные ребрышки