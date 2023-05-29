Рецепт свиных ребрышек в рукаве - лучшее, что может быть за день
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Простое, но вкусное и сочное блюдо
Самые вкусные блюда получаются из самых простых ингредиентов. Свиные ребрышки в духовке относятся именно к таковым.
Блюдо за рецептом Radka.in.ua получается сочной и с аппетитной карамелизированной начинкой. Использование рукава во время приготовления сохранит все соки и ароматы внутри мяса, придаст ему сочность. Ребрышки просто будут таять во рту и именно поэтому их можно подавать как на праздничный стол, так и включать в повседневное меню. Но здесь следует быть осторожным, потому что блюдо вызывает зависимость.
Как приготовить свиные ребрышки в духовке
Ингредиенты:
- ребра – 1 кг;
- лук – 2 шт.;
- чеснок – 6 зубчиков;
- корень имбиря – 10 г;
- соевый соус – 120 мл;
- кетчуп – 40 мл;
- лимон – 1 шт;
- мед – 40 мл;
- прованские травы – щепотка;
- гвоздика – 3 шт.
Способ приготовления:
- Для маринада чеснок пропустить через пресс, имбирь натереть, смешать со специями, соевым соусом, медом, кетчупом.
- Обмазать полученным соусом ребра, добавить лук, нарезанный кольцами, и лимонный сок.
- Мясо необходимо мариновать под пленкой на полке холодильника 2-3 часа.
- По истечению этого времени ребрышки сложить в пакет для запекания, завязать, сделать 2-3 прокола для выхода пара.
- Запекать блюдо при 200 градусах 35 минут. После этого открыть пакет, готовить еще 15 минут для зарумянивания.
Такие ребрышки можно подавать с любимым гарниром. Попробуйте – и вы не пожалеете!