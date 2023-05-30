Пишний омлет без молока — це реально: один секретний інгредієнт врятує сніданок
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Поживний сніданок — запорука вдалого дня
Ситні омлети — це найкращий сніданок. Традиційно їх готують з яєць із додаванням молока.
Але якщо молока вдома нема — не страшно. Його цілком можна замінити іншим інгредієнтом. Сметана зробить страву ще ніжнішою, пишнішою та ароматнішою, інформує Ukr.Media. Сметана додається в омлет у спеціальній пропорції — на одне яйце одна столова ложка сметани.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 3 столові ложки сметани
- Сіль, перець
- Зелень
Спосіб приготування:
- Яйця розбиваємо у миску. Додаємо сіль та перець і збиваємо — виделкою або міксером.
- Додаємо три столові ложки сметани та ретельно вимішуємо.
- Улюблену зелень ріжемо дуже дрібно. Теж вмішуємо в омлетну масу.
- Розігріваємо сковороду з невеликою кількістю олії. Виставляємо вогонь, нижчий за середній і виливаємо яєчну суміш. Одразу накриваємо кришкою.
- Готуємо під кришкою доти, доки омлет не буде готовим знизу і не схопиться зверху. Потім, використовуючи кришку або пласку тарілку, перевертаємо омлет. Готуємо ще дві-три хвилини.
Страва виходить дуже ніжною та ароматною, з дуже легкою кислинкою. Також ми розповідали, як правильно розбивати яйця.