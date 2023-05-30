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Пышный омлет без молока – это реально: один секретный ингредиент спасет завтрак

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Для лучшего завтрака
Для лучшего завтрака. Фото 24 канал

Питательный завтрак – залог удачного дня

Сытные омлеты – это лучший завтрак. Традиционно их готовят из яиц с добавлением молока.

Но если молока дома нет – не страшно. Его вполне можно заменить другим ингредиентом. Сметана сделает блюдо еще более нежным, пышным и ароматным, информирует Ukr.Media. Сметана добавляется в омлет в специальной пропорции – на одно яйцо одна столовая ложка сметаны.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 3 столовые ложки сметаны
  • Соль, перец
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Яйца разбиваем в миску. Добавляем соль и перец и взбиваем – вилкой или миксером.
  2. Добавляем три столовых ложки сметаны и тщательно вымешиваем.
  3. Любимую зелень режем очень мелко. Тоже вмешиваем в омлетную массу.
  4. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выставляем огонь ниже среднего и выливаем яичную смесь. Сразу накрываем крышкой.
  5. Готовим под крышкой, пока омлет не будет готов снизу и не схватится сверху. Затем, используя крышку или плоскую тарелку, переворачиваем омлет. Готовим еще две-три минуты.

Блюдо получается очень нежным и ароматным, с очень легкой кислинкой. Также мы рассказывали, как правильно разбивать яйца.

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#Рецепт #Завтрак #Омлет #Затрак