Пышный омлет без молока – это реально: один секретный ингредиент спасет завтрак
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Питательный завтрак – залог удачного дня
Сытные омлеты – это лучший завтрак. Традиционно их готовят из яиц с добавлением молока.
Но если молока дома нет – не страшно. Его вполне можно заменить другим ингредиентом. Сметана сделает блюдо еще более нежным, пышным и ароматным, информирует Ukr.Media. Сметана добавляется в омлет в специальной пропорции – на одно яйцо одна столовая ложка сметаны.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 3 столовые ложки сметаны
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления:
- Яйца разбиваем в миску. Добавляем соль и перец и взбиваем – вилкой или миксером.
- Добавляем три столовых ложки сметаны и тщательно вымешиваем.
- Любимую зелень режем очень мелко. Тоже вмешиваем в омлетную массу.
- Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выставляем огонь ниже среднего и выливаем яичную смесь. Сразу накрываем крышкой.
- Готовим под крышкой, пока омлет не будет готов снизу и не схватится сверху. Затем, используя крышку или плоскую тарелку, переворачиваем омлет. Готовим еще две-три минуты.
Блюдо получается очень нежным и ароматным, с очень легкой кислинкой. Также мы рассказывали, как правильно разбивать яйца.