Пышный омлет без молока – это реально: один секретный ингредиент спасет завтрак

Питательный завтрак – залог удачного дня

Сытные омлеты – это лучший завтрак. Традиционно их готовят из яиц с добавлением молока.

Но если молока дома нет – не страшно. Его вполне можно заменить другим ингредиентом. Сметана сделает блюдо еще более нежным, пышным и ароматным, информирует Ukr.Media. Сметана добавляется в омлет в специальной пропорции – на одно яйцо одна столовая ложка сметаны.

3 яйца

3 столовые ложки сметаны

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

Яйца разбиваем в миску. Добавляем соль и перец и взбиваем – вилкой или миксером. Добавляем три столовых ложки сметаны и тщательно вымешиваем. Любимую зелень режем очень мелко. Тоже вмешиваем в омлетную массу. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выставляем огонь ниже среднего и выливаем яичную смесь. Сразу накрываем крышкой. Готовим под крышкой, пока омлет не будет готов снизу и не схватится сверху. Затем, используя крышку или плоскую тарелку, переворачиваем омлет. Готовим еще две-три минуты.

Блюдо получается очень нежным и ароматным, с очень легкой кислинкой. Также мы рассказывали, как правильно разбивать яйца.