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Элементарное действие, в котором все ошибаются: как правильно разбить яйцо

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Не понадобится ни нож, ни другие предметы
Не понадобится ни нож, ни другие предметы. Фото clutch.net.ua

Так, чтобы скорлупа не повредила желток

Есть несколько способов разбить яйцо – для яичницы, омлета или выпечки. Перед этим следует проверить, свежее ли оно. У многих людей возникает ситуация, когда в миску или сковороду постоянно попадает скорлупа, а иногда желток нарушается там, где он нужен целым.

Есть очень простой метод, который сделает возникновение обеих проблем маловероятным. Дело в том, что многие кулинары разбивают яйца неправильно. Ни нож, ни другие предметы для верного разбивания не понадобятся, сообщает Ukr.Media.

Как разбивать яйца?

Не существует рецепта, в котором нужно добавить в блюдо яичную скорлупу. А она часто попадает в другие продукты из-за неправильного разбания — ножом или о края миски. На самом же деле, разбивать яйца следует о плоскую поверхность, например, столешницу.

Цельтесь в бок яйца, старайтесь ударить его посредине между заостренным и круглым концами. А уже потом, держа яйцо над миской или сковородой, раздвиньте трещину большими пальцами, выпуская сырое яйцо в посуду. Чтобы желток не разорвался во время прохождения сквозь края скорлупы, раздвиньте их сразу широко.

Специалисты отмечают, что разбивание яиц о плоскую поверхность лучше даже с точки зрения безопасности. Так бактерии с меньшей вероятностью попадут с поверхности скорлупы в яйцо. Кстати, неплохо будет напомнить себе время для варки яиц.

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