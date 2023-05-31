Коли бігати в магазин за напоями втомлюються ноги та гаманець, виручить рецепт трояндового квасу з каркаде

Унікальний рецепт улюбленого напою

Квас — це напій, знайомий усім ще з дитинства. Прохолодний безалкогольний напій часто готують у домашніх умовах. Часто такий домашній квас виходить набагато смачнішим за магазинний.

Якщо ви любите квас і готові його приготувати, то радимо трояндовий квас із каркаде за рецептом "Їсти". Цей напій відрізняється надзвичайним ароматом та відмінним смаком. Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів та правильно підібраним пропорціям напій виходить дуже освіжаючим.

Як приготувати трояндовий квас з каркаде

Інгредієнти:

40 г чаю каркаді;

5 л води;

2-4 ст. ложки цукру;

0,5 ч. ложки сухих дріжджів.

Спосіб приготування:

Закип’ятити 5-5,5 л води, додати каркаді та зняти з вогню. Охолоджений відвар процідити через марлю, добре віджати, додати цукор і розмішати. Додати дріжджі та залишити в теплому місці для бродіння. Якщо ви приступили до приготування вранці, то до обіду напій охолоне і пізно ввечері його можна розливати в ПЕТ-пляшки та ставити в холодильник. Якщо спекотний день, то цього часу достатньо для бродіння. Якщо погода прохолодна, але квасу дуже хочеться, можна поставити квас у духовку та періодично вмикати її на 50 градусів.

У спеку буде дуже доречний домашній лимонад. Такий напій смачний та дуже корисний – у ньому відсутні консерванти та хімічні добавки.