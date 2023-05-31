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Когда бегать в магазин за напитками устают ноги и кошелек, выручит рецепт розового кваса из каркаде

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Самый распространенный и любимый летний напиток – квас
Самый распространенный и любимый летний напиток – квас. Фото jisty.com.ua

Уникальный рецепт любимого напитка

Квас – это напиток, знакомый всем еще с детства. Прохладный безалкогольный напиток часто готовят в домашних условиях. Часто такой домашний квас получается намного вкуснее магазинного.

Если вы любите квас и готовы его приготовить, то советуем розовый квас из каркаде по рецепту "Їсти". Этот напиток отличается необычайным ароматом и отличным вкусом. Благодаря удачному сочетанию ингредиентов и правильно подобранным пропорциям напиток получается очень освежающим.

Как приготовить розовый квас из каркаде

Ингредиенты:

  • 40 г чая каркаде;
  • 5 л воды;
  • 2–4 ст. ложки сахара;
  • 0,5 ч. ложки сухих дрожжей.

Способ приготовления:

  1. Вскипятить 5-5,5 л воды, добавить каркаде и снять с огня.
  2. Остывший отвар процедить через марлю, хорошо отжать, добавить сахар и размешать. Добавить дрожжи и оставить в теплом месте для брожения.
  3. Если вы приступили к приготовлению утром, то к обеду напиток остынет и поздним вечером его можно разливать в ПЭТ-бутылки и ставить в холодильник.
  4. Если жаркий день, то этого времени достаточно для брожения. Если погода прохладная, но кваса очень хочется, можно поставить квас в духовку и периодически включать ее на 50 градусов.

В жару будет очень кстати домашний лимонад. Такой напиток вкусен и очень полезен – в нем отсутствуют консерванты и химические добавки.

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#Рецепт #Квас #Готовим дома