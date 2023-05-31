Рецепт для будь-якого м’яса: соковиті шматочки під сметанною шубою

Така смакота дуже швидко готується

Ароматні котлети — це, звісно, чудово, але і вони набридають. Пропонуємо вам рецепт дуже смачного м’яса в духовці.

З цим способом приготування будь-яке м’ясо виходить соковитим та м’яким. А ще приготування займає не так багато часу, як здається на перший погляд, пише "Вона".

Інгредієнти:

М’ясо – 900 гр

Хрін – 1 ст л

Сіль – 1 ч л (неповна)

соєвий соус — 1 ст л

Часник сухий – 1 ч л (або 4 зубчики свіжого)

Приправи для м’яса – 1 ч л

Рослинна олія – 1 ст л

Для соусу:

Цибуля – 2 шт

Сметана – 2 ст л

Гірчиця – 1 ч л

Сіль — до смаку

Сир – 100 г

Приготування:

М’ясо ріжемо на шматочки завтовшки 1 см. Не відбиваємо. Для маринаду. У миску додаємо 1 ст. л. хрону, соєвий соус, трохи солі, часник та перець. Добре все перемішуємо. У миску кладемо шматочки м’яса і перемішуємо, втираючи руками маринад у м’ясо. Закриваємо харчовою плівкою та відправляємо на добу в холодильник. Для соусу блендером перебиваємо цибулю, додаємо до неї сметану, гірчицю, сіль. Все добре перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом або змащуємо маслом. Зверху розкладаємо м’ясо, а на нього — соус. Ставимо в розігріту наперед духовку і готуємо 15 хвилин при 200 градусах. Потім посипаємо тертим сиром, ставимо ще на 10-15 хвилин.

Коли м’ясо готове, дістаємо його з духовки та подаємо з будь-яким гарніром. Відмінно смакуватиме з ніжним картопляним пюре.