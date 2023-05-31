Рецепт для будь-якого м’яса: соковиті шматочки під сметанною шубою
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Така смакота дуже швидко готується
Ароматні котлети — це, звісно, чудово, але і вони набридають. Пропонуємо вам рецепт дуже смачного м’яса в духовці.
З цим способом приготування будь-яке м’ясо виходить соковитим та м’яким. А ще приготування займає не так багато часу, як здається на перший погляд, пише "Вона".
Інгредієнти:
- М’ясо – 900 гр
- Хрін – 1 ст л
- Сіль – 1 ч л (неповна)
- соєвий соус — 1 ст л
- Часник сухий – 1 ч л (або 4 зубчики свіжого)
- Приправи для м’яса – 1 ч л
- Рослинна олія – 1 ст л
Для соусу:
- Цибуля – 2 шт
- Сметана – 2 ст л
- Гірчиця – 1 ч л
- Сіль — до смаку
- Сир – 100 г
Приготування:
- М’ясо ріжемо на шматочки завтовшки 1 см. Не відбиваємо.
- Для маринаду. У миску додаємо 1 ст. л. хрону, соєвий соус, трохи солі, часник та перець. Добре все перемішуємо.
- У миску кладемо шматочки м’яса і перемішуємо, втираючи руками маринад у м’ясо. Закриваємо харчовою плівкою та відправляємо на добу в холодильник.
- Для соусу блендером перебиваємо цибулю, додаємо до неї сметану, гірчицю, сіль. Все добре перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом або змащуємо маслом. Зверху розкладаємо м’ясо, а на нього — соус.
- Ставимо в розігріту наперед духовку і готуємо 15 хвилин при 200 градусах. Потім посипаємо тертим сиром, ставимо ще на 10-15 хвилин.
Коли м’ясо готове, дістаємо його з духовки та подаємо з будь-яким гарніром. Відмінно смакуватиме з ніжним картопляним пюре.