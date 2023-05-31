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Рецепт для будь-якого м’яса: соковиті шматочки під сметанною шубою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ідеальний варіант для святкового столу
Ідеальний варіант для святкового столу. Фото shuba.life

Така смакота дуже швидко готується

Ароматні котлети — це, звісно, чудово, але і вони набридають. Пропонуємо вам рецепт дуже смачного м’яса в духовці.

З цим способом приготування будь-яке м’ясо виходить соковитим та м’яким. А ще приготування займає не так багато часу, як здається на перший погляд, пише "Вона".

Інгредієнти:

  • М’ясо – 900 гр
  • Хрін – 1 ст л
  • Сіль – 1 ч л (неповна)
  • соєвий соус — 1 ст л
  • Часник сухий – 1 ч л (або 4 зубчики свіжого)
  • Приправи для м’яса – 1 ч л
  • Рослинна олія – 1 ст л

Для соусу:

  • Цибуля – 2 шт
  • Сметана – 2 ст л
  • Гірчиця – 1 ч л
  • Сіль — до смаку
  • Сир – 100 г

Приготування:

  1. М’ясо ріжемо на шматочки завтовшки 1 см. Не відбиваємо.
  2. Для маринаду. У миску додаємо 1 ст. л. хрону, соєвий соус, трохи солі, часник та перець. Добре все перемішуємо.
  3. У миску кладемо шматочки м’яса і перемішуємо, втираючи руками маринад у м’ясо. Закриваємо харчовою плівкою та відправляємо на добу в холодильник.
  4. Для соусу блендером перебиваємо цибулю, додаємо до неї сметану, гірчицю, сіль. Все добре перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом або змащуємо маслом. Зверху розкладаємо м’ясо, а на нього — соус.
  5. Ставимо в розігріту наперед духовку і готуємо 15 хвилин при 200 градусах. Потім посипаємо тертим сиром, ставимо ще на 10-15 хвилин.

Коли м’ясо готове, дістаємо його з духовки та подаємо з будь-яким гарніром. Відмінно смакуватиме з ніжним картопляним пюре.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Святковий стіл