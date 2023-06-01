Коханий з’їсть десяток за раз: рецепт смажених пиріжків.
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Моментально готуються, з’їдаються ще швидше
У кожного з нас є страва, смак якої асоціюється із безтурботним дитинством. У когось це тертий пиріг, а в інших – соковиті хрусткі біляші. І якщо ви хочете згадати дитинство, саме час приготувати смажені пиріжки на кефірі.
Тісто на кефірі "Бабусиних рецептів" — це універсальне та одне з найпростіших видів тіста. Воно замішується дуже швидко, а пиріжки вийдуть настільки смачними, що коханий не наїсться, поки не з'їсть усі.
Інгредієнти для смажених пиріжків
Для тіста на кефірі:
- кефір 2,5% — 250 мл;
- сметана – 2 ст. л.;
- жовток – 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч.л.;
- сода — 0,5 ч.л.;
- цукор — 1 ч.л.;
- соняшникова олія – 1 ст.л.;
- борошно — 400 г.
Для начинки:
- капуста – 500 г;
- варені яйця – 2 шт.;
- молоко – 40 мл;
- вершкове масло – 30 г;
- цукор – 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,4 ч.л.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо дрібно капусту, викладаємо разом із вершковим маслом, сіллю та цукром у сковороду. Коли капуста стане м’якою, виливаємо у суміш молоко.
- Нарізаємо невеликими кубиками варені яйця, додаємо в капустяну масу. Необхідно випарувати всю рідину в сковороді з капустою та охолодити начинку.
- Для приготування тіста в мисці з кефіром слід змішати олію, жовток, сметану, сіль та цукровий пісок.
- Окремо з’єднуємо борошно з содою, поступово висипаємо в кефір, замішуємо м’яке і не липке тісто. Накриваємо рушником і залишаємо на півгодини, щоб підійшло.
- Ділимо тісто на 18 грудочок і розкочуємо в товсті коржики. У коржики викладаємо столовою ложкою начинку, защипуємо краї.
- У сковороді розігріваємо олію, на середньому вогні обсмажуємо пиріжки по 1,5-2 хвилини з обох боків. Викладаємо пиріжки на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
А щоб пиріжки не черствіли, додайте туди один інгредієнт. Насолоджуйтесь улюбленою стравою довгий час.