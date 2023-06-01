Любимый съест десяток за раз: рецепт воздушных жареных пирожков
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Моментально готовятся, съедаются еще быстрее
У каждого из нас есть блюдо, вкус которого ассоциируется с беззаботным детством. У кого-то это тертый пирог, а у других – сочные хрустящие беляши. И если вы хотите вспомнить детство, самое время приготовить жареные пирожки на кефире.
Тесто на кефире "Бабусиних рецептів" – это универсальное и одно из самых простых видов теста. Оно замешивается очень быстро, а пирожки получатся настолько вкусными, что любимый не наестся, пока не съест все.
Ингредиенты для жареных пирожков
Для теста на кефире:
- кефир 2,5% – 250 мл;
- сметана – 2 ст. л.;
- желток – 1 шт.;
- соль – 0,5 ч.л.;
- сода – 0,5 ч.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- подсолнечное масло – 1 ст.л.;
- мука – 400 г.
Для начинки:
- капуста – 500 г;
- вареные яйца – 2 шт.;
- молоко – 40 мл;
- сливочное масло – 30 г;
- сахар – 0,5 ч.л.;
- соль – 0,4 ч.л.
Способ приготовления:
- Нарезаем мелко капусту, выкладываем вместе со сливочным маслом, солью и сахаром в сковороду. Когда капуста станет мягкой, выливаем в смесь молоко.
- Нарезаем небольшими кубиками вареные яйца, добавляем в капустную массу. Необходимо выпарить всю жидкость в сковороде с капустой и охладить начинку.
- Для приготовления теста в миске с кефиром следует смешать масло, желток, сметану, соль и сахарный песок.
- Отдельно соединяем муку с содой, постепенно высыпаем в кефир, замешиваем мягкое и не липкое тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на полчаса, чтобы подошло.
- Делим тесто на 18 комочков и раскатываем в толстые лепешки. В лепешки выкладываем столовой ложкой начинку, защипываем края.
- В сковороде разогреваем масло, на среднем огне обжариваем пирожки по 1,5-2 минуты с обеих сторон. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, чтобы оно впитали лишнее масло.
А чтобы пирожки не черствели, добавьте туда один ингредиент. Наслаждайтесь любимым блюдом долгое время.