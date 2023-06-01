Любимый съест десяток за раз: рецепт воздушных жареных пирожков

Моментально готовятся, съедаются еще быстрее

У каждого из нас есть блюдо, вкус которого ассоциируется с беззаботным детством. У кого-то это тертый пирог, а у других – сочные хрустящие беляши. И если вы хотите вспомнить детство, самое время приготовить жареные пирожки на кефире.

Тесто на кефире "Бабусиних рецептів" – это универсальное и одно из самых простых видов теста. Оно замешивается очень быстро, а пирожки получатся настолько вкусными, что любимый не наестся, пока не съест все.

Ингредиенты для жареных пирожков

Для теста на кефире:

кефир 2,5% – 250 мл;

сметана – 2 ст. л.;

желток – 1 шт.;

соль – 0,5 ч.л.;

сода – 0,5 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.;

подсолнечное масло – 1 ст.л.;

мука – 400 г.

Для начинки:

капуста – 500 г;

вареные яйца – 2 шт.;

молоко – 40 мл;

сливочное масло – 30 г;

сахар – 0,5 ч.л.;

соль – 0,4 ч.л.

Способ приготовления:

Нарезаем мелко капусту, выкладываем вместе со сливочным маслом, солью и сахаром в сковороду. Когда капуста станет мягкой, выливаем в смесь молоко. Нарезаем небольшими кубиками вареные яйца, добавляем в капустную массу. Необходимо выпарить всю жидкость в сковороде с капустой и охладить начинку. Для приготовления теста в миске с кефиром следует смешать масло, желток, сметану, соль и сахарный песок. Отдельно соединяем муку с содой, постепенно высыпаем в кефир, замешиваем мягкое и не липкое тесто. Накрываем полотенцем и оставляем на полчаса, чтобы подошло. Делим тесто на 18 комочков и раскатываем в толстые лепешки. В лепешки выкладываем столовой ложкой начинку, защипываем края. В сковороде разогреваем масло, на среднем огне обжариваем пирожки по 1,5-2 минуты с обеих сторон. Выкладываем пирожки на бумажное полотенце, чтобы оно впитали лишнее масло.

А чтобы пирожки не черствели, добавьте туда один ингредиент. Наслаждайтесь любимым блюдом долгое время.